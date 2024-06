Festivals folkloriques, concerts, ateliers de danse, il y a tant d’événements à ne pas manquer ce week-end. Découvrez notre sélection avec, au menu, des soirées animées et originales.

Festival Gnaoua et Musiques du Monde

Essaouira abrite la 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce festival est organisé du 27 au 29 juin 2024 pour mettre à l’honneur la richesse et la diversité du folklore marocain et raconter l’histoire d’un riche héritage culturel ancestral. Ce légendaire événement promet trois jours de festivités avec des soirées mémorables et des rencontres inédites.

Essaouira, à partir de 19H00

A partir de 400 Dhs

Voici le programme du 28 et 29 juin

Mawazine, Rythme du Monde

Les concerts du festival « Mawazine, Rythmes du monde » continuent de faire vibrer les scènes de la capitale. La 19e édition de Mawazine s’achèvera le 29 juin. Le festival rassemble des stars de la musique internationale et arabe et fait des villes de Rabat et Salé le théâtre de rencontres distinguées entre le public et un groupe d’artistes distingué.

Rabat, Salé

Accès est gratuit à l’exception d’un espace réservé devant la scène aux détenteurs de billets et/ou d’une carte d’accès

Achat de tickets à partir de 120 Dhs

Au programme ce weekend :

Spectacle de chant choral

La Villa des Arts de Casablanca organise un chant de chorale par « Nostalgia » ce vendredi 28 juin 2024. Il s’agit d’un groupe artistique actif sur la ville de Rabat dans le domaine des activités musicales et de chant. La chorale, encadrée par Outman Boukhari, professeur de musique et directeur du Conservatoire de Musique de Temara, est composée de 24 artistes, souhaitant faire partie des différents groupes de musique et de chant. Ce groupe veille sur le maintien et l’enrichissement du patrimoine artistique musical arabe via le chant classique arabe (oriental, mouachahates, maghrébin, marocain, andalous et international), La chorale Nostalgia a constitué un répertoire varié depuis sa création en 2015.

Vendredi 28 juin

Villa des Arts, Casablanca

A 70 Dhs

Lumina Nights

« Lumina Nights » by Awaken vous convie à une soirée magique au cœur des jardins des roses de Marrakech. Inspiré par la fusion de la musique électronique et de la beauté naturelle de la ville, cet événement promet une immersion totale dans l’atmosphère vibrante de Marrakech. Avec six DJs de renom aux commandes, chaque set vous emportera dans un univers sonore unique, allant de la techno à l’afro house en passant par l’électro. Préparez-vous à vivre une nuit inoubliable sous les étoiles, où la musique et la lumière se rencontrent pour créer des moments de pure magie.

Les mille et une nuits

En hommage au grand artiste égyptien Abdelhalim Hafez, la Villa la falaise annonce l’organisation des mille et une nuits et vous donne rendez-vous ce 28 juin à partir de 20h00 suite à la demande des mélomanes de Safi, Essaouira, El Jadida Casablanca.

Vendredi 28 Juin 2024 à 20H00

Villa La Falaise Kasbat Ayir – Safi

A partir de 400 Dhs

Atelier de danse indienne Bollywood

Un atelier de danse donne rendez-vous aux amatrices de danse et musique de Casablanca. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour apprendre les bases de la danse indienne. Ce cours de danse est réservé aux femmes et se fera sur un hit du cinéma indien le dimanche 30 juin de 15h à 17h. Cet événement prévoit la location de tenues indiennes pour les danseuses.

La Clave Dance Academy, Casablanca

Tarif standard : 150 Dhs

Tarif Vip : 250 Dhs (tenue inclus)

Places limitées