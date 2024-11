Le Studio des Arts vivants accueille un Naples vibrant et passionné des années 40, où l’amour et la musique s’entremêlent dans un spectacle unique en son genre. « Amado Mio » propose au public une immersion totale dans une comédie musicale envoûtante, rythmée par les plus grandes chansons de Pink Martini, un groupe à la renommée internationale. Ce spectacle vous transporte à travers des mélodies qui résonnent dans six langues, témoignant de la richesse et de la diversité culturelle.

De la danse latino envoûtante à la grâce de la danse classique, en passant par la modernité de la danse contemporaine, « Amado Mio » célèbre l’universalité des cultures et des peuples. Ce spectacle est une ode à l’amour, à la musique et à l’harmonie des cultures.