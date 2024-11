De l’art visuel à cinéma, notre programme hebdomadaire met en avant les événements culturels importants de la semaine.

Marche Verte : une grande fête nationale dédiée aux enfants à Agadir

Après le succès des événements de célébration de la fête nationale dédiée aux enfants qui s’est tenue à Mohammedia, Casablanca, Tanger, puis Marrakech, Agadir s’apprête à accueillir la cinquième édition de cette célébration le mercredi 6 novembre 2024 à 15 heure sur la place «Al Amal», autour du thème « La carte est complète avec 12 régions dessinées, de Tanger à Lagouira« , en célébration du 49éme anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Mercredi 06 novembre à Agadir

Rallye de la Marche Verte

La 13e édition du Rallye de la Marche Verte, organisée par l’Association maghrébine des sports automobiles (AMSA), a débuté à Tit-Mellil, province de Médiouna. Sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cet événement allie sport et engagement social pour promouvoir le patrimoine naturel du Maroc. Jusqu’au 3 novembre, les 60 pilotes et motocyclistes participants parcourront trois étapes, reliant Tit-Mellil à Midelt, puis à Goulmima, avant de retourner à Casablanca via Ifrane.

Cinéma: «Les évadés de Tindouf», premier film d’Abdelhak Najib

«Les évadés de Tindouf», premier long-métrage du journaliste et romancier marocain Abdelhak Najib, sortira en salle le 6 novembre prochain, jour de commémoration de la Marche verte. Une date, toute sauve fortuite: le film plonge au cœur du conflit du Sahara, en contant l’épopée de cinq Marocains qui ont réussi à fuir les camps de Tindouf. Le film raconte donc l’histoire de cinq ressortissants marocains (trois hommes et deux femmes) qui, après plus de 25 ans de captivité, parviennent à s’évader des camps de Tindouf, à quelques jours de la commémoration des 50 ans de la Marche verte. La caméra suit leur périple à travers le désert, affrontant la soif, la faim, l’épuisement et la nature hostile.

Disponible en salles de cinéma à partir du 6 novembre 2024.

Le biopic «Monsieur Aznavour» avec Tahar Rahim

Ce film raconte l’histoire du célèbre chanteur Charles Aznavour. Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Charles Aznavour.

Réalisation : Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Du 30 octobre au 05 novembre

Megarama/ Pathé Californie Casablanca

Novembre numérique : rendez-vous sous le dôme immersif de #DRIFT (à la dérive)

Rejoignez un équipage spatial grâce au dôme immersif de #DRIFT (à la dérive) pour suivre l’aventure d’une astronaute en voyage vers une exoplanète. À bord de son vaisseau, au milieu du vide et des étoiles, petits et Grands embarquent pour un voyage exceptionnel à la découverte des mystères de l’espace. Une ode à l’imaginaire et à la science-fiction, nourrie par les récits d’enfants et les contributions de scientifiques et d’astrophysiciens.

Du 07 au 08 novembre 2024

Cinéma Renaissance, Rabat

Au milieu des terres – Cie du GdRA

Le GdRA (Groupe de Recherches Artistiques) a invité des artistes et des scientifiques, dont l’anthropologue Mondher Kilani et l’océanologue Catherine Jeandel, à partager une expérience de création. Ensemble, ils traduisent la Méditerranée sur scène, en deviennent les parlantes et les parlants. Au fil d’une lecture performance parlée, dansée et chantée, ils diront l’iode et les sardines, l’Histoire et les exils, l’acidification et le plastique, les rives syriennes et les passeurs. Une mer qui rayonne, danse, chante, joue, pleure, raconte…

Le 02 novembre 2024

Studio des Arts Vivants, Casablanca

Plein tarif : 200 dhs – Tarif réduit : 100 dhs