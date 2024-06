Musique, exposition, spectacle, conférence ou sport, une panoplie d’événements inspirants vous donnent rendez-vous ce week-end pour profiter d’une expérience culturelle enrichie, variée et divertissante.

Jazzablanca: Folk Spirit

Jazzablanca offre un spectacle gratuit, ce vendredi 07 juin à la Place des Nations-Unies. Le groupe musical « Folk Spirit » se produira sur scène avec un style inédit entraînant une fusion de folk et de Gnawa qui transportera le public casablancais. Fusionnant instruments traditionnels et paroles modernes, la musique de ce groupe transcende toutes les frontières pour toucher l’âme humaniste commune, au-delà de leurs origines ethniques, ou linguistiques.

Vendredi 07 juin 2024

Place des Nations-Unies, Casablanca

Accès gratuit

Jazzablanca: Makaya McCraven

Le compositeur, batteur et chef de file de la nouvelle vague jazz internationale, Makaya McCraven, se produira le 8 juin sur la Scène 21 du Jazzablanca. Originaire de Chicago, l’artiste est devenu célèbre grâce à ses premiers albums In the Moment (2015) et Universal Beings (2018), qui ont reçu de très bonnes critiques. Makaya McCraven maîtrise l’art du sample, mêlant jazz, soul et hip-hop. Pour cette édition, Makaya sera accompagné par Junius Paul à la basse, Matt Gold à la guitare et Marquis Hill à la trompette.

Le samedi 8 juin 2024

Scène 21, Casablanca

Héroïnes



Le spectacle Héroïnes invite les habitants de la ville ocre pour plonger dans la vie et le combat de trois grandes figures féminines : l’amazone Penthésilée, la pirate Charlotte De Berry ainsi que la soldate Mulan. Il s’appuie sur des jeux d’ombres, des origamis, des pop-ups et des marionnettes qui, accompagnés d’une guitare électrique vibrante, transforment ce spectacle en une aventure rock’n’roll épique célébrant l’héroïsme au féminin.

Samedi 08 Juin 2024 à 18h00

A l’Institut français de Marrakech

50 DH

J-50 des JO de Paris 2024 : Journée de célébration sportive

À J-50 des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Institut français de Casablanca et l’association Tibu Africa s’associent dans l’organisation d’une journée spéciale qui fêtera, au cœur du Marina Shopping de Casablanca, le sport dans toutes ses dimensions avec : des démonstrations sportives, des initiations au grand public, une exposition «Les Elles des jeux», un marché des jeunes entrepreneurs dans le sport.

Samedi 08 juin 2024 11h à 19h

A Marina Shopping, Casablanca

Entrée libre

Spectacle, workshop et dance battle

A Casablanca, la villa des Arts de Casablanca abrite le spectacle « Breaking in Morocco », un événement international de breaking qui se déroulera sur l’esplanade de la Villa des Arts de Casablanca en Juin 2024. Il s’agit d’un spectacle sur 2 jours avec au programme un workshop, un spectacle breaking et une « danse battle » qui accueillera tous les jeunes talents du breaking. Cet évènement se veut une continuation du travail qui a été fait depuis 2020 avec les programmes training et les compétitions pour promouvoir la transition pour les jeux olympiques.

Le 8 juin 2024 à 16H00

La Villa des Arts, Casablanca

Entrée libre

Conférence Agile en Méditerranée, Maroc

Après le franc succès des éditions de Casablanca, la conférence Agile En Méditerranée plébiscitée par les passionnés de l’Agilité au Maroc revient en sa troisième édition à Casablanca, le 08 juin 2024, sous le thème « L’agilité au-delà de l’I.T ».

Samedi 08 juin 2024 à 9h00

440 DH

Le programme de la conférence est accessible via le site www.agileenmed.com