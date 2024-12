En ce mois de décembre, plusieurs événements culturels et artistiques sont attendus. Musique, spectacles, théâtre et autres… Voici notre sélection des évènements les plus enrichissants et divertissants à prévoir ce mois.

Drôles de vie

« DRôles de vie » est une pièce, aussi originale qu’inédite, fruit d’une création collective des élèves de théâtre adultes du Studio des Arts Vivants. Le spectacle met en scène des textes de chansons sélectionnés dans différents répertoires et fusionnés dans une même histoire. Il transporte le public en brèves incursions dans des fragments de vies universels, dans lesquels on reconnait des épisodes de notre propre vécu ou celui de nos proches. L’histoire des rôles de vies que l’on joue, dans des vies drôles et parfois moins. De la naissance à la mort. Et c’est ce fil rouge du temps qui passe qui passe qui sera incarné dans cette pièce, brodant entre eux de sublimes textes, du Grand Brel à Diam’s en passant par Hoba Hoba Spirit, réunis par la trame de parcours de vies distincts et pourtant similaires…On vous promet douceur, rires, émotions et surprises.

NB: Il ne s’agit pas d’une comédie musicale ni de chant. Mais bel et bien d’une pièce de théâtre utilisant comme matériau premier des textes de chanson…

Studio des Arts Vivants

Lundi 09 Décembre 2024 à 20h

Tickets en vente sur Guichet : 150 MAD (placement libre)



Dérive Casablancaise : Terrae Incognitae 1 | Kamilya Joubran

La compositrice, chanteuse et musicienne d’origine palestinienne, Kamilya Jubran, lance une dynamique de rencontres musicales basés sur l’improvisation, entre des musiciennes de langages musicaux différents. Le moment de cette création devient «Terrae Incognitae». Plutôt qu’un dialogue, elle a privilégié la rencontre brute de trois esthétiques incarnées par des musiciennes reconnues chacune dans leur domaine, déclinées en plusieurs territoires inconnus.

Le 07 décembre 2024 à 21:00

Théâtre – 121, Boulevard Mohamed Zerktouni – Casablanca

Plein tarif : 90dhs – Tarif réduit : 70dhs

RDV DE LA PHOTO – ESSAOUIRA – #2 Vivants

Du 5 au 7 décembre, Essaouira accueille la seconde édition des Rencontres de la photographie, un événement où l’art et la réflexion se conjuguent harmonieusement. Cette seconde édition du festival s’articule autour du thème «Vivants», lançant une invitation à repenser notre relation au monde et à questionner les liens qui nous unissent à tous les autres êtres vivants.

Institut français d’Essaouira

Dar Souiri/ Bastion Borj Bab Marrakech/ Remparts de la Sqala – médina/ Heure Bleue Palais

MAGISTER – Spectacle d’improvisation théâtrale

A Casablanca, le collectif IMP’ACT donne rendez-vous au public pour « MAGISTER », une soirée d’improvisation théâtrale inédite et interactive ! Vous décidez tout : proposez vos thèmes, et les comédiens improvisent sans filet.

Au programme :

Des scènes créatives et imprévisibles, une interaction hilarante avec le public. Un concept innovant où, à chaque spectacle, une des pépites des ateliers IMP’ACT vous sera révélée et aura l’occasion de briller sur scène.

Samedi 07 décembre à 20h00

Centre NUMU, 76 Bd Driss Slaoui, Casablanca

100 Dhs

Al Mataha Spectacle jeune public Almataha (+5 ans)

Dans ce spectacle très spécial, qui mêle théâtre d’objets, théâtre de marionnettes et danse hip hop, Brahim Bouchelaghem convie le jeune public (à partir de 5 ans) à un voyage initiatique. Almataha prend la forme d’une véritable exploration poétique: une émancipation, pour soi et vers les autres. Extirpée de son quotidien, Shorty se retrouve dans une épopée où elle rencontre des personnages mystérieux. Au fil des épreuves, l’héroïne affirme progressivement son caractère, lors d’une inoubliable quête d’identité. Un spectacle à vivre en famille.

Mercredi 11 décembre 2024

Théâtre Bahnini Rabat

50 Dirhams

Dans la peau de Cyrano à Casablanca

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est «différent». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur.

A partir de 10 ans

dimanche 08 décembre 2024

Complexe Al Hassani – Casablanca

Ouverture des portes à 14:30

200 Dhs

WERENOI & LA MANO 1.9 à Casablanca

WERENOI débarque au Maroc. La nouvelle étoile montante du rap français, donnera rendez-vous aux casablancais pour une soirée exceptionnelle. Le 20 décembre, venez clôturer l’année en mode urbain au Complexe Mohamed V.

Candelight

Candlelight, une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Les concerts Candlelight sont reconnus pour offrir une immersion totale dans la musique, grâce à une mise en scène où des milliers de bougies illuminent l’espace, créant ainsi une ambiance intime et captivante. Casablanca rejoint ainsi une liste prestigieuse de villes qui ont déjà accueilli ces spectacles, parmi lesquelles Paris, New York, Londres et Tokyo. Ces concerts ont également été organisés dans des lieux iconiques tels que la Tour Eiffel à Paris ou le Burj Al Arab à Dubaï, illustrant l’envergure mondiale de cette initiative.

Four Seasons Hotel Casablanca

Durée du concert : 65 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte