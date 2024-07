L’été s’annonce festif, une multitude d’activités culturelles sont programmées pour savourer la saison et profiter des journées ensoleillées et des soirées d’été en s’immergeant dans des événements vibrants. Voici un aperçu des activités enchanteresses qui vous attendent ce week-end.

L’avant-première du film Moi, moche et méchant 4

Les adeptes du grand écran auront rendez-vous avec le film « Moi, moche et méchant 4 » réalisé par Patrick Delage et Chris Renaud avec les voix de Gad Elmaleh, Audrey Lamy. Ce film raconte l’histoire des personnages Gru, Lucy et les filles, Margo, Edith et Agnès qui accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior. Il sera projeté en avant-première le 07 juillet au cinéma Mégarama à partir de 13H45 min.

Dimanche 7 juillet

Megarama Casablanca à partir de 13H45min

A partir de 60 Dhs

Horizon : une saga américaine chapitre 1

Ce film américain réalisé par Kevin Costner et sorti en 2024 marque le retour de l’acteur à la réalisation, vingt ans après Open Range. Ce projet, se déroulant dans l’Ouest américain durant les périodes d’avant et d’après la guerre de Sécession, est prévu en trois films pour une durée totale de près de 10 heures.

Du 05 au 09 juillet au Megarama

A partir de 11H00

A partir de 50 Dhs

Le comte de monte-cristo

Le comte de monte réalisé par Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte raconte l’histoire d’une victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.

Du 05 au 09 juillet au Megarama

A partir de 20H00

A partir de 50 Dhs

Festival Alif

Le Festival « Alif » rassemble les musiciens les plus brillants du monde arabe. Situé au cœur de Casablanca, au sein du parc Anfa. Cet événement propose une expérience immersive où la culture, l’art et la musique convergent dans une ambiance envoûtante. Cette première édition s’annonce inoubliable, marquant le début d’une tradition d’excellence et de raffinement. Préparez-vous à plonger dans un voyage où se déroule la tapisserie vibrante de la culture arabe, créant des moments qui resteront gravés dans votre mémoire pour les années à venir.

Anfa park, Casablanca

Vendredi 5 juillet

500 Dhs

La Nuit Électronique

Cet événement fusionne les scènes électroniques françaises et marocaines. Lors des éditions précédentes vous avez pu découvrir des DJ renommés tels que Brax & Falcon, Kawtar Saadik, Jarl Flamar, Para One & Mehdi Nassouli, et bien d’autres. L’édition 2024 promet une programmation franco-marocaine qui célèbre la musique électronique comme un moyen de transcender les frontières urbaines et rurales.

Le 06 juillet 2024 à 18H00

Places des Nations Unies – Casablanca

Accès gratuit

Festival Nostalgia Lovers

Le public casablancais est convié pour revivre la magie des 80’s et 90’s et 00’s au festival Nostalgia Lovers, une célébration épique de la musique qui transportera les mélomanes dans le temps au mythique Vélodrome de Casablanca. Plongez dans l’ambiance rétro avec une programmation incroyable mettant en vedette des artistes emblématiques des décennies passées.

Au programme le 5 et le 6 juillet:

5Juillet 2024 : REDNEX , LARUSSO , FRANCKY VINCENT , LA COMPAGNIE CREOLE, Zouk Machine, JOHNSON RIGHEIRA , MR. MAJESTYK

: REDNEX , LARUSSO , FRANCKY VINCENT , LA COMPAGNIE CREOLE, Zouk Machine, JOHNSON RIGHEIRA , MR. MAJESTYK 6 Juillet 2024 :INNER CIRCLE , DIANA KING , KEVIN LYTTLE , FATMAN SCOOP, CRYSTAL WATERS , ROBIN S , LEEE JOHN OF IMAGINATION , La Cassette DJ’s

Du 4 au 6 juillet

Vélodrome – Casablanca

Ouverture des portes à 19:30

Rihla » Les fabuleux voyages d’Ibn Battouta » à Tanger



Découvrez «Rihla: les fabuleux voyages d’Ibn Battouta», présenté par les Ballets du Maroc ce dimanche 7 juillet au palais des arts et de la culture de Tanger, la ville natale du grand explorateur. Cette performance remarquable fera voyager le public à travers les fascinants périples d’Ibn Battouta, interprétés avec grâce et passion par des danseurs talentueux.

Dimanche 7 Juillet 2024 à 20H00

Palais des Arts, Tanger



A partir de 150 Dhs