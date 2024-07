L’été s’anime au rythme des festivals, des spectacles et des événements culturels qui célèbrent la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel. Notre sélection des événements culturels les plus captivants du weekend.

“Un été africain” à Tanger

La 2e édition de l’événement Un été africain se tiendra du 11 au 13 juillet au théâtre Riad Sultan à Tanger. Cet événement qui met en lumière la richesse culturelle et artistique du continent africain, verra la participation de l’Association des artistes sénégalais résidant au Maroc.

Cette édition offrira une immersion dans les arts traditionnels et contemporains du Sénégal dans un environnement inspirant et interactif en célébrant la diversité et l’unité à travers la richesse et les rythmes de l’art africain.

Au programme : des concerts, une exposition de trois jours, une parade dans les ruelles de la médina de Tanger, des ateliers de percussions et de danse, des soirées à thème, ainsi qu’une discussion sur la culture africaine.

Du 11 au 13 juillet, théâtre Riad Sultan, Tanger

Festival des arts populaires de l’Oriental

La ville de Berkane abrite, du 18 au 20 juillet courant, la onzième édition du Festival des Arts Populaires de l’Oriental, sous le signe « Arts populaires de l’oriental, entre industrie du spectacle et industrie culturelle ».

Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication-département de la culture, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation vise notamment à contribuer au rayonnement culturel et artistique de la région de l’Oriental et faire connaître sa richesse patrimoniale, mais aussi la préserver et la valoriser en la transmettant aux générations à venir. Au programme de cette édition, plusieurs soirées animées par des groupes patrimoniaux, des séminaires sur le patrimoine culturel ainsi qu’une variété d’activités culturelles et artistiques au niveau de plusieurs villes de l’Oriental.

Du 18 au 20 juillet à Berkane

Gratuit

Dar Bouazza fait son Festival

Une célébration vibrante de l’art, de la musique et de la culture au Darb Art Festival se déroule du 4 au 14 juillet 2024 à l’espace de FC Plages, à Dar Bouazza, près du Crazy Park ! A découvrir, une sélection éclectique d’expositions d’art, de produits vintage, de créations artisanales marocaines et de seconde main. Une véritable opportunité de plonger dans un monde d’inspiration où les couleurs, les sons et les saveurs se rencontrent pour créer une expérience unique.

Ce festival expose, chaque soir, des vernissages d’artistes peintres confirmés. Des live bands en soirée sont également au programme, avec des performances musicales en direct de 18h à minuit.

Jusqu’au 14 Juillet

FC Plages, Dar Bouazza (à côté de Crazy Park)

Entrée 50 DH

Atelier de danse indienne à Rabat

Un atelier de danse indienne sera organisé, samedi 13 juillet à Rabat, avec location de tenues originales. Un événement à ne pas rater pour les amatrices de la danse, musique et beauté. Au programme de ce cours : mouvements basiques du Bollywood, langue de geste (hasta mudra ), cours de danse sur un hit du cinéma indien («Pinga» de « Badjirao et Mastani »), location de tenues. Il est à noter que ce cours est réservé uniquement aux femmes.

Samedi 13 juillet de 15 h à 17 h

Studio « Temps Danse Nadine », Agdal, Rabat

Tarif standard- 200 DH à 400 DH

Ouverture des portes à 14:30

Soirée Andalouse à Casa

La fondation l’Héritage Andalou organise une soirée artistique intitulée : Émergence andalouse : Talents innovants, mélodies d’amour et de fraternité. Cette soirée, en partenariat avec le COC Tennis de Casablanca, sera animée parl’Orchestre de Musique Andalouse du Maroc, dirigé par Maître Mohammed Otmani & La Chorale Andalucia du Maroc كورال أندلسية المغرب présidée par Pr Abdelhamid Essbai

L’événement aura lieu le samedi 13 juillet 2024 à 20h30 au COC Tennis de Casablanca, situé à la place des sports, route d’El Jadida, Casablanca. Les tickets sont disponibles au secrétariat et au Club House du COC Tennis –

Le prix de participation est de 300 DH

Cocktail dînatoire compris.

Coc Tennis, Casablanca à 20h30

Eternels « Roméo & Juliette »

La Troupe du complexe culturel Maarif Zefzaf et Tour’art proposent des performances qui rendront hommage à la profondeur des personnages de Shakespeare. Une mise en scène captivante, mêlant tradition et modernité, pour une soirée et un spectacle inoubliables avec une histoire d’amour éternelle qui a captivé des générations.

Samedi 13 juillet à 20h

Complexe culturel Mohamed ZEFZAF, Rue de Jura, Maarif, Casablanca

Tarif : 80 DH