Ce weekend va vibrer au rythme de la musique et de la fête. Des concerts et festivals mais aussi spectacles et expositions artistiques. Suivez le guide.

Festival Mawazine-Rythmes du Monde

Le 21 juin 2024 marque la date du début de la 19e édition du festival Mawazine à Rabat. Des artistes internationaux se produiront sur les scènes de l’Olm Souissi, Nahda, Bourgreg, Chellah et Théâtre Mohammed, tandis que des voix de la scène musicale marocaine vous donnent RDV dans la scène de Salé.

Du 21 au 29 juin à Rabat

A partir de 120 Dhs

Voici la programmation de ce vendredi :

Festival Casa Anfa Latina

Le festival de musique et de danse Casa Anfa Latina revient pour une deuxième édition du 21 au 23 juin 2024. Un weekend riche en festivités attend le public casablancais avec au programme concerts, animation DJ, cours de danse collectifs, stands de restaurations et de nombreuses autres activités. Ce festival est organisé par l’agence de production culturelle Seven PM.

A cette occasion, le public aura rendez-vous avec trois figures emblématiques de la musique latines à savoir : Gente de Zona, duo phare du reggaetón cubain (vendredi 21/06), Los Van Van, orchestre légendaire de la musique populaire cubaine (samedi 22/06), et Elvis Crespo (dimanche 23/06), ambassadeur du merengue et mondialement connu pour son tube « Suavemente ».

Du 21 au 23 juin

Anfa Park, Casablanca

Pass 1 jour à 300 DH

Nuit des musées et des espaces culturels

Plus de soixante-dix musées et espaces culturels sont mobilisés ce vendredi 21 juin dans 13 villes du royaume pour accueillir la 3e édition de l’évènement La nuit des musées et des espaces culturels. Cet événement ouvre les portes d’une multitude de musées et d’espaces culturels à travers le Maroc, de 18 h à minuit, permettant au public de tous âges et de tous horizons de les visiter gratuitement. Cette année, la NMEC inclut Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira et Agadir.

Vendredi 21 juin de 18h à minuit

Accès gratuit

Brochure: file:///Users/imacstudio/Downloads/E-brochure-de-la-3eme-edition-de-la-NMEC_2024-4-1.pdf

Génération Hoba Hoba

A Taghazout, le groupe musical Hoba Hoba Spirit présentera samedi 22 juin un concert live. Une soirée exceptionnelle est prévue à travers les titres incontournables du groupe légendaire, mêlant Chaabi, Rock, Gnaoui et Funk. Hoba Hoba a été récompensé par le Kennedy Center de Washington en 2023 pour leur contribution exceptionnelle à la culture mondiale.

Samedi 22 juin à 21H00

Hyatt Regency, Taghazout

300 DH

“Crazy in حب », when urban meets traditions

Le spectacle de danse « Crazy in حب », une véritable ode à la fusion des cultures. Réalisé par les élèves et professeurs de l’école de danse «Ichtah», ce spectacle transportera les amoureux de la danse dans un univers où les traditions marocaines, arabes et africaines se mêlent harmonieusement à la culture street. Cette performance célèbre la richesse de la diversité culturelle et l’innovation artistique.

Vendredi 21 juin à 19H30

Théâtre Mohammed VI, Casablanca

A partir de 200 DH

La voix de l’âme – Chants de Lumière

Ce vendredi 21 juin, Slow Flow Yoga Casa accueillera le spectacle «La voix de l’âme – Chants de Lumière» pour célébrer le solstice d’été, la Journée internationale du yoga et la Journée internationale de la musique dans une ambiance vibrante. Au programme de cette soirée : une séance de yoga revitalisante et un voyage sonore guidé par des mélodies spirituelles, des mantras envoûtants, des exercices de respiration libérateurs, de la musique live et des méditations profondes.

Déroulement : Yin Yoga, Exercice de respiration profonde, Sound Journey Meditation, musique médecine live, danse-thérapie – durée 3 h.

Vendredi 21 juin à 19H00

Slow Flow Yoga Casablanca

A partir de 350 DH

Dress Code : bohème beige avec une touche de jaune.