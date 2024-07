L’agenda culturel de ce mois de juillet regorge d’événements passionnants à travers les différentes régions du Maroc, offrant une richesse d’expériences artistiques et culturelles pour tous les goûts. Des événements qui célèbrent la diversité, le patrimoine et la culture.

Ouidad en concert à Casablanca

Ce samedi, la chanteuse pop, d’origine marocaine, sera à Casablanca pour donner son premier concert au Maroc. Docteure en pharmacie, elle est révélée sur les réseaux sociaux par ses reprises de chansons. En mai 2023, elle intègre le célèbre label Play Two. Elle sort ensuite son premier single Casa, co-écrit avec le chanteur Brav, en deux langues : français et arabe. Les deux clips de Casa totalisent aujourd’hui plus de 8.000.000 de vues.

Samedi 20 juillet à partir de 19H30

Studio des arts vivants, Casablanca

A partir de 150 DH

17e édition du Festival du printemps Agdal-Riyad

Le coup d’envoi de la 17e édition du Festival du printemps Agdal-Riyad, organisée par le Conseil de l’arrondissement de l’Agdal-Riad sous le thème Rabat, terre de lumières et de métissage des cultures, a été donné, vendredi, à Rabat.

Le Festival, qui se poursuit jusqu’au 30 juillet, son programme comprend des séminaires intellectuels, des spectacles artistiques, des lectures de poèmes, des vernissages, des compétitions sportives, des activités de divertissement ciblées, des ateliers pour les enfants et les jeunes, ainsi que des initiatives sociales et humanitaires.

Le Festival prendra place dans différents espaces de l’arrondissement Agdal-Riyad, notamment le Jardin d’Essais, le Jardin andalou, le Jardin du Belvédère, ainsi que le Centre culturel Agdal et l’IRCAM.

Du 19 au 30 juillet à Rabat

Festival de l’Aïta Marsaouia à Settat

Le public Settati est au rendez-vous d’un concert animé par une brochette d’artistes populaires, dans le cadre de la 1ère édition du Festival de l’Aïta Marsaouia qui se prolonge jusqu’au 27 juillet.

Au programme de ce vendredi, un débat sur le thème «Aïta : entre tradition et tentatives d’innovation», une projection du film «Kharboucha» de Hamid Zoughi (2008) et en clôture un autre concert.

Cette première édition du Festival de l’Aïta Marsaouia est organisée depuis le 12 juillet par la région de Casablanca-Settat et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la commune de Casablanca.

Du 12 au 27 juillet à Settat

11e édition du Festival des arts populaires de l’Oriental

La 11e édition du Festival des arts populaires de l’Oriental, qui se tient jusqu’au 20 juillet sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été donné jeudi soir à Berkane.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la province de Berkane et les conseils communal et provincial, sous le thème « Les arts populaires de l’Oriental: entre plaisir et culture », cette manifestation vise à promouvoir le rayonnement artistique de l’Oriental et à faire connaître son riche patrimoine culturel.

Le programme de cette édition prévoit la participation de plusieurs troupes folkloriques de l’Oriental, ainsi que des conférences auxquelles prennent part des professeurs intéressés par le patrimoine culturel, des activités culturelles et artistiques dans différentes villes de la région et l’organisation d’une foire régionale pour commercialiser les produits des coopératives.

Du 18 au 20 juillet à Berkane

12e Festival « Été des Oudayas »

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la culture, organise, en collaboration avec le Comité national de la musique, du 27 au 30 juillet 2024 à Rabat, la 12ème édition du Festival International des Arts et de la Culture « Été des Oudayas ».

Tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre des festivités de la Fête du Trône, cette manifestation artistique accueillera une pléiade d’artistes de renom à la corniche du Bouregreg.

Ainsi, la soirée d’ouverture sera marquée par la participation de l’artiste marocain Bachir Abdou, le jour du festival, le public aura rendez-vous avec les artistes Jbara, Nasr Megri et Rhany Kabbadj, qui recevra le prix « Hassan Megri ». Le rappeur Lmoutchou recevra, au troisième jour du festival, le premier prix (The Best Rapper), suivi du groupe Ithran qui se verra décerner La Fibule d’or. La soirée sera clôturée en apothéose avec les légendaires Nass El Ghiwane, qui vont recevoir le Prix Al Farabi.

En clôture de cet événement, le public assistera le 30 juillet à un spectacle du groupe « Hermanos » réunissant les frères Alaoui et les frères Tuna (Maroc, Chili, Venezuela, Pérou) suivi du maestro Majid Bekkas et Sami Ray.

Du 27 au 30 juillet à Rabat

16e Festival international des enfants de la paix

La 16ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisée par l’Association Bouregreg sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem, se tiendra du 23 au 30 juillet dans les villes de Rabat et Salé. Les activités du Festival porteront essentiellement sur les quartiers historiques de Salé, dans le but de mettre en avant l’intérêt qu’ils ont suscité dans le cadre du projet Royal de réhabilitation de l’ancienne médina, lequel illustre toute l’importance accordée à la préservation du patrimoine culturel et historique du Maroc.

La programmation du Festival s’articule autour de trois axes, le premier portant sur « des shows de haut niveau et des spectacles chorégraphiques » reflétant le patrimoine et la culture des pays participant à cette édition.

Le deuxième axe concerne, quant à lui, la tenue d’un premier sommet des ambassadeurs du Festival de la paix au siège de l’Agence Bayt Mal Al Qods à Rabat en présence d’enfants maqdessis. Ce sommet sera l’occasion d’examiner les différents projets de paix portés par les enfants, renforçant ainsi la vocation de cet événement et son rôle dans la diffusion des valeurs de paix et de coexistence à l’échelle mondiale.

S’agissant du troisième axe, il concerne le soutien au Festival par le biais de l’Intelligence artificielle à travers une application chatbot 100% marocaine disponible pour tous et accessible en plusieurs langues, dont la darija marocaine.

Du 23 au 30 juillet à Rabat et Salé

Nai Barghouti à Casablanca

Une chanteuse, compositrice et joueuse de flûte palestinienne, Chanteuse, Nai Barghouti, donne rendez-vous au public casablancais pour un concert incontournable de chant arabe. L’artiste, Nai Barghouti, promène à travers le monde sa parfaite maîtrise technique du chant arabe.

Samedi 20 juillet

Zenith center, Casablanca

Ouverture des portes à 20H00

Grand concert de l’Ensemble El Akademia

La 8e édition du programme El Akademia se poursuit jusqu’au 21 juillet 2024 au Centre culturel Tabriquet à Salé. Elle se conclura par un grand concert gratuit, sur réservation à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, le 20 juillet 2024, en avant-première de la fête du Trône.

Fondé en 2017 par Monia Rizkallah, premier cheffe d’attaque à l’Opéra de Berlin, El Akademia se renouvelle dans cette édition 2024.

L’Ensemble El Akademia se produira le 20 juillet 2024, à 20 h 30, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat. Les interprétations envoûtantes devraient surprendre et ravir le public dans un programme classique romantique, de Bach à Wagner, faisant écho à une musique arabo-andalouse toujours si virtuose. Le public se laissera séduire par la fusion d’un ensemble classique et d’un ensemble traditionnel arabo-andalou, laquelle traduit si bien l’esprit de partage et de multiculturalisme porté par Monia Rizkallah.

Samedi 20 juillet 2024 (20h30)

Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc