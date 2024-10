Ce week-end s’annonce riche en découvertes et en événements avec un agenda culturel varié qui saura ravir tous les passionnés d’art et de musique. Chaque événement promet d’offrir une expérience unique. Préparez vous à explorer les talents locaux et à vous immerger dans un univers culturel fascinant.

Taghazout Surf Expo

Taghazout Surf Expo lance sa troisième édition, du 24 au 27 octobre 2024. Premier salon professionnel de surf en Afrique et deuxième au monde, l’événement réunira près de 80 exposants et accueillera plus de 40 000 visiteurs, confirmant son rôle de pôle international pour l’écosystème du surf.

Le 26 octobre, l’icône du surf marocain Ramzi Boukhiam partagera le récit de son parcours à l’espace FRMS (11h – 12h), offrant un regard inspirant sur sa carrière internationale. D’autres surfeurs de renommée mondiale, comme Othmane Choufani et Vasco Ribeiro, interviendront aussi pour transmettre leur passion et échanger avec la communauté.

Atelier d’agriculture urbaine

L’Institut français organise un atelier d’agriculture urbaine en partenariat avec l’équipe de Latouri Green. Vous habitez en ville et vous avez toujours rêvé de cultiver votre propre potager sur le toit d’un immeuble, sur un balcon ou dans une cour personnelle ? Cet atelier est donc pour vous ! Avec ce potager collectif vous apprendrez comment cultiver des légumes, plantes aromatiques, épices, etc, quand les récolter avant de les mettre dans votre assiette.

Samedi 26 octobre 2024 à 11H00

Jardin du 123, Boulevard Mohamed Zerktouni – Casablanca

Gratuit sur inscription

Gospel

Une célébration unique du Gospel avec une quinzaine de chants interprétés en plus de cinq langues, provenant de trois continents, et une fusion de nombreux styles musicaux issus de diverses cultures et générations.

En 2024, le spectacle musical « Croissance » de Tremplin Gospel revient pour sa 3ème édition au théâtre du Studio des Arts Vivants de Casablanca. Fidèle à sa formule gagnante, cet événement célèbre le Gospel sous ses formes les plus variées et universelles, offrant un spectacle polychrome et diversifié.

Au programme : musique, chants, A cappella, danse, mimes, chorégraphies et performances chorales.

Le Marathon International de Casablanca

Le Marathon International de Casablanca revient pour sa 15ème édition, le dimanche 27 octobre 2024 ! Préparez-vous à une journée exceptionnelle qui allie sport, festivités et découverte de la ville. Que vous soyez un marathonien chevronné ou un coureur amateur à la recherche d’un défi stimulant, cet événement est fait pour vous.

Date: Dimanche 27 Octobre 2024

Dimanche 27 Octobre 2024 Distances: Marathon (42.195 km), Semi-Marathon (21.1 Km), Course 10 Km, Kids Run

Marathon (42.195 km), Semi-Marathon (21.1 Km), Course 10 Km, Kids Run Départ et Arrivée: Bd Hassan II, Place Mohammed V

Bd Hassan II, Place Mohammed V Pour la récupération du dossard : Veuillez vous rendre à la Place Rachidi, au Village Marathon, du 18 au 26 octobre, de 9h à 20h

: Veuillez vous rendre à la Place Rachidi, au Village Marathon, du 18 au 26 octobre, de 9h à 20h Horaires des départs : Marathon : 7h30 Semi-marathon : 8h00 10 km : 8h30 Kids Run (La course aura lieu à la Place Rachidi le 26): Catégorie 1 (6 – 9 ans) : 10h00 Catégorie 2 (10 – 14 ans) : 10h15

: Inscriptions: Ouvertes en ligne

Points de vente fixes, du 9 au 26 octobre: Morocco Mall Promenade Californie Centre Culturel Moulay Rachid (uniquement le matin) Jardin Ben Msick (uniquement le soir) CFC

Récompenses: Dossard, tee-shirt et médaille pour tous les participants et prize money pour le podium.

Dossard, tee-shirt et médaille pour tous les participants et prize money pour le podium. Services: Ravitaillements, assistance médicale et technique.

Après-midi Halloween pour les enfants

Golbal Art Casablanca organise une après-midi monstrueuse pour les enfants de 4 à 12 ans le samedi 26 octobre de 15h à 18h.

Au programme :

Ateliers créatifs : Décoration, activités artistiques sur le thème d’Halloween. Animations terrifiantes et amusantes.

Samedi 26 octobre à Casablanca

Tarifs : 270 DH

Cabaret d’impro international 100 % féminin

Un spectacle inédit où l’humour, la créativité et l’improvisation se conjuguent au féminin. Pour la première fois, lespaulette de Toulouse s’associent aux femmes de la TIM pour un cabaret d’impro 100% féminin. Ces talentueuses comédiennes embarqueront le public dans un univers où tout peut arriver. Sans script ni filet de sécurité, elles improviseront sur des thèmes lancés par le public.

Vendredi 25 Octobre 2024 à 20H

Villa des Arts de Rabat

100 DH