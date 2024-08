Juillet 2024 a été le septième mois de l’année le plus chaud jamais enregistré au monde, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

L’année 2024 a désormais 77% de risque d’être la plus chaude jamais observée, a souligné NOAA dans son bulletin mensuel.

La semaine dernière, l’agence européenne Copernicus, avait elle estimé que juillet 2024 avait été un tout petit peu moins chaud que juillet 2023.

(1 of 5) Just in: Earth just had its warmest July on record.

