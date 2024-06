Du raï à l’électro, en passant par le jazz, la pop, la fusion et la musique africaine, Timitar 2024 va célébrer les musiques du monde du 4 au 6 juillet à Agadir, avec comme d’habitude la musique amazighe à l’honneur.

Le Festival Timitar tient sa 19e édition du 4 au 6 juillet à Agadir. Cet été, ce rendez-vous incontournable de la scène musicale marocaine et internationale accueillera une constellation d’artistes de renom, venus des quatre coins du monde pour partager leur passion et leur talent. La musique amazighe sera à l’honneur avec des légendes telles que Hamid Inerzaf et Oudaden ainsi que des groupes traditionnels comme Ahwach Taliouine, Ahwach Tata et Ahwach Imin Tanout.

La nouvelle génération sera représentée par Fatima Tachtoukt, Karim Lajwad, Joubantouja, Tassouta N’Imal, Meteor Airlines et Ribab Fusion.

Quant aux spectacles des Rrayssates et Rrways, programmés au Théâtre de Verdure, ils mettront en lumière la richesse de la tradition musicale et poétique amazighe. Les amateurs de fusion et de pop arabes vibreront au rythme des concerts de Faia Younan, la voix envoûtante de la Syrie, de Hamza Namira, la star égyptienne au succès phénoménal, d’Abu, l’artiste à l’origine du tube «3 Daqat», d’Oum, la diva marocaine qui présentera son nouvel album «Dakchi», de Douzi, le prodige marocain du raï, de Zakaria Ghafouli, et de Hasba Groove, qui revisite le chaâbi avec une touche moderne.

La 19e édition de Timitar offrira également un voyage musical à travers l’Afrique avec Les Amazones d’Afrique et l’Orchestre Cesaria qui rendra hommage à la légendaire Cesaria Evora en présence des artistes Elida Almeida, Ceuzany et Taofillo Chantre.

La scène musicale africaine sera également à l’honneur avec des artistes de renom tels que Kel Assouf, Imed Alibi et Justin Adams, ainsi qu’Ali Amran, ardent défenseur de l’héritage amazigh.

Les amateurs de jazz et de soul seront comblés par la présence de Jamaaladeen Tacuma, bassiste virtuose de Philadelphie, figure emblématique de la scène jazz fusion. Accompagné des talentueux artistes d’Agadir, Mehdi Qamoum et Saïd Ozous, il promet une performance unique mêlant jazz, funk, R&B et world music.

Timitar 2024 mettra en lumière la scène rap avec deux artistes aux univers singuliers : Dada, rappeur originaire d’Agadir qui mêle habilement darija, amazigh et anglais dans ses textes, et DYSTINCT, artiste urbain international dont les succès transcendent les frontières. Enfin, pour les amateurs de musique électronique, Timitar 2024 réserve une programmation pointue avec DJ Omary, DJ MKA, D33P SOUL, NDRK et DJ FLAVA, figures incontournables de la scène électro marocaine et internationale, accompagnés des projections visuelles immersives de VJ Kalamour et VJ Redam.

Trois scènes emblématiques d’Agadir

Le festival se déroulera sur trois scènes emblématiques d’Agadir : la place Al Amal, la place Bijaouane et le théâtre de verdure. Les festivaliers pourront ainsi profiter d’une ambiance unique et variée, au cœur de la ville.

En effet, Timitar est bien plus qu’un festival de musique. C’est un véritable carrefour culturel où se rencontrent les traditions et la modernité, les sonorités locales et internationales. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité de cette mission, en offrant au public une expérience musicale riche et diversifiée.

«Cette 19e édition est une célébration de la diversité musicale, un carrefour où se rencontrent les cultures du monde entier. Nous sommes impatients de partager cette expérience unique avec le public», a déclaré directeur artistique de Timitar, Brahim El Mazned, cité dans un communiqué.

Créé en 2004, le Festival Timitar figure aujourd’hui dans la liste des 25 meilleurs festivals au monde.