Les autorités d’Agadir ont procédé, lundi, à l’expulsion d’une militante écologiste engagée pour les droits des animaux, qui avait précédemment fondé un refuge pour chiens errants dans la commune d’Aourir, en raison de l’expiration de sa carte de séjour et de plaintes reçues concernant son obstruction au ramassage des chiens errants.

La militante, surnommée «Fanny» et de nationalité française, est la co-fondatrice de l’association Morocco Animal Aid à Aourir à 17 km au nord d’Agadir, avait confronté les autorités, avec d’autres militantes, lors d’une opération de lutte contre les chiens errants la semaine dernière. Elles avaient réussi à libérer environ vingt chiens retenus à l’intérieur d’un camion de la commune d’Aourir.

Cet acte militant n’a pas été du goût des habitants. Se sentant menacés par ces animaux, ces derniers ont opposé une résistance aux tentatives de cette militante pour arrêter la collecte des chiens errants, craignant qu’ils soient soumis à un traitement cruel ou qu’ils soient euthanasiés, rapporte Al Yaoum24.

La militante française avait suscité la controverse en mars dernier après avoir catégoriquement refusé de quitter un logement qu’elle avait transformé en refuge pour chiens, où elle abritait plus de 600 chiens, des dizaines de chats et quelques ânes, l’accusant d’avoir pour but d’éliminer ces animaux et de les remettre dans la rue après les avoir soignés dans le refuge.

Selon la même source, les voisins lésés les fortes odeurs qui se dégagent du refuge avaient porté plainte contre elle devant la justice, aboutissant à une décision d’expulsion.

Cependant, les autorités avaient choisi de retarder l’exécution de cette décision en raison du manque de moyens logistiques disponibles pour transporter ce nombre énorme de chiens, ainsi que de la résistance de la militante soutenue par ces camarades face aux forces publiques.