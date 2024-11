Le Maroc est devenu le troisième lieu de résidence préféré des retraités français dans le monde et leur nombre a triplé en dix ans dans la région d’Agadir.

Le Maroc est devenu, en quelques années, une des destinations préférées des retraités français avec une prédilection pour la ville d’agadir qui accueille environ 4.000 français à la retraite, a rapporté la chaine de télévision française TF1.

Le choix d’Agadir s’explique pour plusieurs raisons. Un couple interviewé par TF1 a évoqué des avantages liés, particulièrement, aux dépenses et au coût de la vie comparé à celui en France. «Les prix ici n’ont rien à voir avec ceux pratiqués en France», a t-il indiqué. De plus, tous les retraités français résidant au Maroc bénéficient d’une exonération d’impôts considérable mise en place par l’État marocain. Pour l’obtenir, il suffit d’ouvrir un compte en banque dans le pays, selon les informations relayées par la chaîne française.

En plus des avantages fiscaux, ce couple de retraités français amoureux du Maroc a également noté la bonne qualité des aliments et la nourriture saine à des prix abordables. «La région d’Agadir est la plus grande zone de production de fruits et légumes du pays, principalement dédiés à l’exportation vers l’Europe, à commencer par les tomates», note le média français.

Les seniors français sont, par ailleurs, attirés par le temps agréable de la région et ses paysages magnifiques. «Il y a une douceur de vivre à Agadir qu’on ne retrouve pas dans d’autres villes du Maroc », ont témoigné les retraités à TF1info.

Les bonnes adresses, les belles plages et les journées ensoleillées… justifient également l’engouement des seniors français pour cette destination. « Avec 340 jours de soleil par an, la région d’Agadir, nichée entre l’Atlantique et les montagnes de l’Atlas, est la vitrine du développement touristique du Maroc. À 20 minutes au nord de la ville se trouve Taghazout Bay. Hôtels de luxe sur des kilomètres, plus de 2000 logements à vendre… le Roi du Maroc en personne a décidé de transformer ce village de pêcheurs, déjà un spot de surf mondialement connu, en station balnéaire haut de gamme», écrit TF1info.

Toutefois, le média rappelle la crise climatique que traverse le pays, à savoir, la sécheresse historique installée depuis six ans, avec des pics de chaleur de 50 degrés enregistrés à Agadir en 2023. Les barrages et les nappes phréatiques sont au plus bas, pompés par une agriculture intensive.