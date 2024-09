À Agadir, les travaux pour la construction du plus grand refuge pour chiens et chats errants touchent à leur fin.

Les autorités d’Agadir se mobilisent pour mettre un terme au calvaire de la prolifération des chiens errants. Les autorités ont annoncé, récemment, que les travaux de construction d’un projet visant à offrir un abri à ces pauvres animaux avancent à grand rythme.

Ce chantier, dont le coût s’élève à 26 millions de dirhams, est construit sur une superficie de 3.941 mètres carrés, avec une capacité d’accueil d’environ 1.000 chiens et 200 chats. Il reflète, selon la mairie, l’engagement de la ville en faveur du développement durable et du maintien de l’équilibre environnemental.

Cette initiative vise à fournir un environnement sûr et durable pour ces animaux et pour les habitants d’Agadir. Il vise également à fournir aux chiens et chats errants les services de santé et de soins nécessaires, notamment: la stérilisation et la vaccination, dans le but de réduire les risques de propagation de maladies et infections.

En outre, ce nouveau refuge ambitionne également d’améliorer l’esthétique urbaine d’Agadir et à maintenir un environnement propre. Il contribuera à la qualité de vie des habitants de la ville.