L’équipe marocaine masculine de basket-ball des moins de 18 ans a assuré, vendredi, son billet pour les demi-finales de l’Afrobasket-2024, qui se déroule à Pretoria, en Afrique du Sud, en dominant en quarts de finale son homologue de l’Angola (61-45).

C’est la première fois que le Cinq national atteint cette étape avancée de la compétition.

Dès l’entame du jeu, les joueurs marocains ont fait montre d’une grande détermination pour venir à bout d’une équipe angolaise bien rodée, pourtant considérée comme l’une des meilleurs en Afrique. Ils sont entrés dans la rencontre avec une bonne humeur, surtout après leur belle victoire face aux Sud-africains, l’équipe du pays hôte.

Au fil du temps et à la faveur de leur talent et leur concentration, les Marocains ont pris le dessus sur leurs adversaires angolais et leur destin en main, en creusant l’écart, aidés en cela par une bonne organisation et répartition sur le terrain.

L’équipe nationale a aussi fait preuve d’une défense agressive et des transitions rapides pour donner le ton et chercher ainsi la victoire, scellant de la sorte son billet pour les demi-finales de l’Afrobasket-2024.

Lors de son premier match en ouverture du groupe C, le Cinq national s’est imposé face à la Zambie (84-67). Il s’est incliné (55-51) face au Rwanda, vendredi dernier au titre de la deuxième journée.

Dans les autres quarts de finale, l’Égypte affrontera le Sénégal, le Rwanda jouera contre le Cameroun et le Mali affrontera le Nigeria.

Pour rappel, le tournoi met en lice 12 pays répartis en trois groupes. Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes jouent les quarts de finale.