La transformation numérique de l’industrie des médias a été au cœur des discussions lors d’un panel organisé, mercredi à Casablanca, dans le cadre de la 6ème édition de l’African Digital Summit.

Initié sous le thème « The digital transformation of the media industry », ce panel a été l’occasion de discuter notamment des changements profonds que la digitalisation a entraînés dans le secteur des médias, affectant à la fois les modes de production, de distribution et de consommation du contenu.

S’exprimant à cette occasion, Mohammed Haitami, président directeur général du Groupe Le Matin, a souligné l’importance de la transformation numérique dans le développement du secteur des médias, mettant en avant la nécessité d’adopter un modèle de presse technologique afin de s’adapter aux avancées du contexte actuel.

Évoquant l’évolution rapide des médias, Haitami a indiqué que l’arrivée du digital a été « une véritable transformation » qui a changé le business model total du secteur et qui a transformé profondément la manière de créer, de diffuser et de consommer le contenu médiatique.

Ainsi, la transformation et le changement de culture représentent des défis majeurs pour les futurs journalistes, qui doivent s’aligner sur les nouvelles perspectives et attentes du secteur en réponse aux évolutions technologiques, a-t-il précisé. Par ailleurs, malgré une véritable prise de conscience de la part des autorités et la vision générale mise en place au Maroc, plusieurs entreprises du paysage médiatique marocain n’ont pas encore intégré l’intelligence artificielle (IA) dans leur fonctionnement, a-t-il fait remarquer, notant que l’impact de la pandémie de Covid-19 ainsi que le manque de talents et de capital humain adaptés aux exigences des métiers liés à l’IA, constituent les principaux obstacles à ce processus de digitalisation.

Lire aussi: African Digital Summit 2024: quelle communication pour un marketing sportif efficace ?

Par la même occasion, Bissane Kairat, chef de service marketing TV à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), a souligné l’importance de la transformation numérique en tant qu' »opportunité et véritable levier de croissance pour le secteur des médias« .

La technologie et l’innovation constituent un vecteur essentiel de la transformation numérique, a-t-elle dit, expliquant que l’adoption de la digitalisation et des nouveaux modèles d’IA se déroule en plusieurs phases, dont notamment l’investissement dans l’aspect technique et la révision de l’infrastructure des ressources humaines pour s’aligner sur les exigences du processus de numérisation, ainsi que la transformation des modes de diffusion et de l’ensemble de l’infrastructure matérielle.

De son côté, Julien Rosanvallon, vice-président exécutif de Médiamétrie, a affirmé que, dans un paysage médiatique en constante expansion marqué par un mouvement technologique de convergence très fort, l’IA est désormais étroitement liée aux mesures d’audience, et que la digitalisation peut servir d’outil pour améliorer les systèmes de mesure au sein des entreprises.

Appelant à développer les conditions nécessaires pour orienter les systèmes vers les nouveaux modèles de l’IA, Rosanvallon a également relevé l’importance d’établir de nouveaux indicateurs et de s’appuyer sur des méthodes plus modernes, techniques et avancées pour mesurer l’audience et la performance globale des entreprises dans le secteur médiatique.

Lire aussi: Casablanca: coup d’envoi de la 6e édition de l’African Digital Summit

A son tour, Hélène Zemmour, directrice du numérique et de l’innovation chez TV5 Monde, a mis en relief le rôle de l’IA dans la transformation des plateformes de la chaine, citant, à cet égard, la plateforme « TV5 Monde », lancée il y a quelques années pour promouvoir la francophonie et faire connaître les programmes des partenaires francophones de TV5 Monde aux autres cultures.

La transformation numérique a joué un rôle central dans le succès de cette plateforme, qui propose plus de 7.000 heures de programmes francophones généralistes, ainsi que des séries, des films et des documentaires, disponibles presque partout dans le monde, a-t-elle poursuivi.

Et de soutenir: « L’IA nous a permis, à travers cette plateforme, de localiser nos contenus pour toucher un public plus large tout en tenant compte des dimensions linguistique et culturelle. Sans ces avancées technologiques, ce projet structurant n’aurait pas pu atteindre de telles perspectives élargies« .

Placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, l’African Digital Summit vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l’intégration de l’IA.

Lire aussi: L’African Digital Summit est de retour du 8 au 9 octobre 2024 à Casablanca

Depuis son lancement en 2014 par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), ce sommet est devenu une véritable plateforme d’échange et de networking, réunissant marques, annonceurs et startups pour une immersion complète dans les dernières tendances du digital.