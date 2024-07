Cela fait maintenant une semaine que Mohamed Boudrika a été mis sous écrou en Allemagne. Les procédures de son extradition vers le Maroc sont en cours. Les derniers détails de l’affaire.

L’arrestation de Mohamed Boudrika à l’aéroport de Hambourg en Allemagne, le 16 juillet 2024, a pris tout le monde de court. Alors qu’il devait se réunir avec Josef Zinnbauer, ancien coach du Raja de Casablanca, pour discuter de son profil au sein du club, le président du RCA est tombé sous la main de la justice à son arrivée.

Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités marocaines, Boudrika est en détention attendant son extradition vers le Royaume. La justice lui reproche d’être impliqué dans des affaires de chèques sans provisions ainsi que d’autres affaires: commercialisation de biens fictifs sur plan, détournements de fonds, falsifications, faux et usage de faux… et tant d’autres scandales.

Pour rappel, Mohamed Boudrika, président du Raja de Casablanca, a quitté le Maroc il y a 7 mois pour les Emirats arabes unis alors que son nom apparaissait dans nombre d’affaires judiciaires au Maroc. Il a ainsi profité d’un déplacement de son équipe pour “trouver refuge” dans ce pays. Il a expliqué par la suite devoir subir une opération chirurgicale du cœur pour justifier son exil.

Mais sa cavale a pris fin, il est désormais derrière les barreaux en Allemagne comme l’a confirmé le bureau du procureur général de Hambourg. L’on sait également que les procédures de son extraditions sont en cours, mais pour ce faire, la justice allemande attendait la demande officielle du Maroc. C’est désormais chose faite. Les juges du pôle de la coopération judiciaire internationale, relevant du parquet général, ont envoyé une requête dans ce sens à leurs homologues allemands.

Dans ce dossier qui fait pas moins de 57 pages, la présidence du parquet général du Royaume demande l’accélération de la procédure. La missive en question contient toutes les informations nécessaires: procès-verbaux, expertises techniques, témoignages et tant d’autres preuves impliquant “l’homme d’affaire” et justifiant ainsi la demande d’extradition par le Maroc, et dans le but de la rendre plus fluide, les documents en questions ont été traduits en allemand comme l’exige la loi de ce pays.

Au vu de la gravité des faits reprochés à Boudrika, dont les victimes sont des citoyens et des institutions financières marocains, le parquet demande la mise en application en urgence de la procédure d’extradition. Pour rappel, le suspect également homme d’affaires, fait partie du Rassemblement national des indépendants et occupait également les fonctions de président du Conseil d’arrondissement de Mers Sultan dont il a été destitué le 6 mai dernier.

Récemment, le Raja de Casablanca a fait de même en limogeant Boudrika de son poste de président du club. Affaire à suivre…