La chambre criminelle de la Cour d’appel de Fès a reporté, ce lundi matin, le procès d’Abdelali Hamieddine, dirigeant du Parti justice et développement, dans l’affaire du meurtre de l’étudiant Benaïssa Aït El Jid, au 25 novembre 2024.

Le procès en appel d’Abdelali Hamieddine, dirigeant et ancien conseiller du Parti justice et développement (PJD), poursuivi en liberté provisoire pour participation à l’homicide volontaire de l’étudiant de gauche Benaïssa Aït El Jid en 1993 à Fès n’a pas démarré comme prévu ce lundi et devra attendre jusqu’au 25 novembre prochain.

Ce report intervient à la demande des avocats des accusés et de la partie civile qui ont demandé un délai pour préparer leur défense et convoquer le témoin El Khammar Haddioui.

Le 11 juillet 2023, Abdelali Hamieddine a été condamné en première instance à trois ans de prison ferme assortie d’un dédommagement de 20.000 dirhams au profit de la famille du défunt. La chambre criminelle de la Cour d’appel de Fès avait reconnu le leader PJDiste coupable de «coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner».

Principal accusé dans cette affaire, Abdelali Hamieddine a toujours nié en bloc les chefs d’accusation contre lui, dont notamment le meurtre par préméditation. Son parti l’a défendu bec et ongles depuis le début de ce procès, et l’actuel secrétaire général du parti et ancien chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, l’avait même accompagné au procès en première instance.

Considéré avec Driss Azami comme l’un des deux futurs leaders du parti de la Lampe, Hamieddine avait été condamné en 1993 à deux ans de prison. Après avoir purgé cette peine, il avait obtenu réparation en 2004 de la part de l’Instance équité et réconciliation(IER) pour «torture subie lors de son arrestation».

Cela fait des années que le dirigeant islamiste ne cesse de plaider son innocence en mettant en avant le principe de l’autorité de la chose jugée (res iudicata). Dit autrement, «la conséquence juridique d’un jugement entré en force n’est plus susceptible de voie de recours (Non bis in idem)». L’autorité de la chose jugée lie, normalement, les parties et tous les tribunaux et les empêche de trancher à nouveau sur le même objet du litige.

Or, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Fès en a décidé autrement après l’apparition d’un nouveau témoin: El Khammar Haddioui. C’est de la sorte que le dossier a été rouvert en 2018, soit 25 ans après les faits.

«Le témoin n’a jamais cité Hamieddine dans 12 témoignages précédents dans le cadre de la même affaire», avait affirmé l’ancien président du groupe du PJD à la Chambre des conseillers, Nabil Chikhi, dans une déclaration à H24Info. «Comment se fait-il qu’il vienne de se rappeler que Hamieddine était impliqué dans ce meurtre?», s’est-il indigné en affirmant avoir «la pleine confiance que la justice saura rétablir l’ordre dans cette affaire».

Dans le cadre de la même affaire, la Cour d’appel de Fès avait condamné en septembre 2019 quatre membres du PJD. Ladite juridiction avait notamment reconnu coupables de «participation à un meurtre avec préméditation» Taoufiq Ngadi et Abdelouahed Kriouel.

Ils avaient écopé de trois ans de prison ferme, tandis qu’Abdelkebir Kassem et Abdelkebir Ajili avaient été condamnés à trois mois de prison assortis d’une amende de 1.000 DH chacun pour «coups et blessures à l’arme blanche».