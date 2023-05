Aéroport Marrakech: l’ONDA lance un guichet unique pour les taxis

Un guichet unique « Kech.Cab » dédié à la précommande et à la réservation des taxis, via un système informatique basé sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, au profit des passagers de l’Aéroport international Marrakech- Ménara, a été mis en service vendredi dans la Cité ocre.

Ainsi, une cérémonie a été organisée à cette occasion en présence notamment, du wali de la région Marrakech- Safi gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, de la directrice générale de l’Office National des Aéroports (ONDA), Habiba Laklalech, des opérateurs et responsables du secteur touristique, de cadres de l’ONDA, des élus, des chefs des services extérieurs, ainsi que d’autres personnalités.

Dans ce cadre, l’accent a été mis sur les différentes solutions et nouveautés ainsi que sur la singularité de ce projet destiné, in fine, à favoriser et à optimiser la mobilité des passagers dès leur arrivée.

Ainsi, à leur arrivé et après la récupération de leurs bagages, les passagers désirant être transportés par taxis sont guidés par une signalétique claire et adaptée, vers ce guichet unique installé à la sortie du « Terminal Arrivées », pour commander un taxi et prépayer la prestation par carte bancaire ou en espèces.

Taxis au départ de l’aéroport Marrakech Ménara :

Lancement du guichet unique de précommande des taxis via une solution informatique permettant la réservation et le paiement électronique. 👉 : https://t.co/fbR4XIyTgl#ONDA #Airport #Marrakech #Service #Taxis pic.twitter.com/VaJbQyNqs5 — ONDA (@ondaofficiel) May 12, 2023

Les prix des trajets, fixés par les autorités compétentes, sont connus à l’avance et forfaitisés selon la destination, explique l’ONDA.

Et de poursuivre que le paiement se fait en contrepartie d’un reçu que le passager doit scanner par la suite, sur l’une des bornes dédiées, après quoi il obtient un ticket mentionnant le numéro du taxi et son rang dans la file d’attente.

Par ailleurs, il convient de noter que cette étape de précommande et de prépaiement pourra prochainement se faire en ligne sur un site dédié « order.kech.cab » ou sur l’une des bornes qui seront installées.

Quant aux taxis desservant la ville de Marrakech à partir de l’aéroport, ils sont préalablement inscrits et répertoriés sur une application mise à leur disposition par le prestataire. Ils reçoivent un Tag à coller sur leur véhicule et un badge d’identification les habilitant à assurer ce service.

Interface multilangues

Ce projet intervient dans le cadre des efforts déployés par l’ONDA, pour offrir une meilleure expérience aux passagers, grâce à la réorganisation de la connectivité de l’aéroport à la ville permettant d’éviter la manipulation des prix et de mettre fin à toute pratique contraire à la loi, a expliqué dans une déclaration à la presse, Mme Laklalech, faisant savoir qu’en coordination avec les autorités locales, l’ONDA a lancé un appel à manifestation d’intérêt qui a abouti à la sélection de la Startup marocaine « Casky » pour l’organisation, la modernisation et l’automatisation de la prestation de transport par taxi, à partir de cet aéroport.

Et de poursuivre que ce système fonctionne grâce à une interface informatique multilangues, opérationnelle 24h/24 et 7jours/7, permettant la gestion des précommandes et l’édition des tickets de réservation des taxis, et la gestion des files d’attentes des taxis et des clients.

Cette interface informatique permet, de même, la prise en charge du volet de paiement des courses et la gestion des réclamations, a-t-elle expliqué.

Mme Laklalech n’a pas manqué de souligner que cette solution inédite permet également de remonter les données en temps réel, pour le suivi et le contrôle par une commission instituée par la préfecture à cet effet, se disant très fière de voir ce projet aboutir.

Et de conclure, chiffres à l’appui, que ce projet ne pourra que booster davantage le dynamisme et cette attractivité que connaît l’aéroport international Marrakech- Ménara, deuxième plateforme aéroportuaire importante à l’échelle nationale après l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Dans une déclaration similaire, Hamid Bentahar, président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) et du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi, a dit tout sa joie d’assister à la mise en service de ce projet important, rappelant qu’il s’agit là, de relever un grand défi qui a longtemps perduré, à savoir : Comment améliorer l’expérience des visiteurs et notamment, organiser le transport de passagers une fois arrivés à l’aéroport.

Lire aussi. Aéroport de Marrakech: un couple de Brésiliens interpellé avec 100 capsules de cocaïne

« Il y a eu un grand travail initié par les autorités de la wilaya de Marrakech- Safi pour transformer une difficulté en solution, grâce aussi à la collaboration avec les syndicats des taxis, l’ONDA et tous les acteurs qui ont tous démontré, encore une fois, que quand on veut transformer une difficulté en une opportunité, on le peut », a-t-il dit.

Il a émis le vœu de voir cette solution innovante pour la gestion des trafics des taxis et l’amélioration de l’expérience des visiteurs nationaux et internationaux se généraliser et se développer au niveau des gares routières et ferroviaires, dans les destinations touristiques les plus importantes et aussi au niveau des établissements d’hébergement, félicitant la ville de Marrakech pour ce grand pas franchi.

A noter qu’en plus des préparatifs préalables, nécessaires pour le déploiement de ce nouveau service, l’ONDA a accompagné ce projet par plusieurs autres actions structurantes, à savoir : La mise en place d’une signalétique claire à l’intérieur et à l’extérieur de l’aéroport; la réorganisation de l’attente à l’arrivée avec délimitation du circuit menant vers le guichet taxis; le réaménagement des voies de circulation au niveau des voies d’accès et de sortie de l’aéroport et au niveau de la station principale des taxis (base arrière), avec notamment la mise en place de feux tricolores; et l’octroi de conditions avantageuses au prestataire de ce service.

Cette démarche est appelée à être généralisée à d’autres aéroports du Maroc, a fait savoir l’ONDA, notant qu’il demeure soucieux d’élever la qualité des services au plus haut niveau, conformément aux meilleurs standards au niveau international, pour que les Aéroports du Maroc puissent être une belle vitrine du Royaume et un facteur d’attractivité tant pour les touristes que pour les investisseurs.