L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit la mise en oeuvre de son plan d’action « Light in action » avec une action de taille: le vol inaugural de la ligne directe New York-Marrakech, qui vient d’atterrir, vendredi matin sur le tarmac de l’aéroport Marrakech-Menara.

Opérée par la compagnie aérienne United Airlines, cette ligne aérienne représente la première liaison point-à-point d’une compagnie américaine vers le Maroc et l’Afrique du Nord et intervient à la suite à la signature en mars 2024 d’un accord inédit et historique entre l’ONMT et United Airlines.

Pour célébrer le vol inaugural de cette nouvelle ligne, une importante délégation de United Airlines, conduite par Patrick Quayle, vice-Président Senior du Réseau Mondial et des Alliances de la compagnie, a fait le déplacement.

Elle a été accueillie à l’aéroport de Marrakech-Menara par une délégation marocaine de haut niveau, composée des équipes de l’ONMT et d’opérateurs et de professionnels du tourisme, avec à leur tête le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, s’est félicité de l’inauguration de cette nouvelle liaison aérienne, qui marque une « nouvelle ère » dans les relations entre les États-Unis et le Maroc, soulignant que cette desserte permettra de « rapprocher davantage nos peuples et de renforcer les échanges culturels » entre les deux pays.

Après avoir mis en avant les liens d’amitié solides existant entre les deux pays, M. Talwar a indiqué que cette nouvelle connexion offrira aux Américains l’occasion de s’immerger dans la richesse du patrimoine marocain, alors que les voyageurs marocains peuvent désormais découvrir facilement New York et d’autres grandes destinations américaines.

« Nos deux Nations partagent une vision et des valeurs communes en célébrant la diversité et en accueillant des personnes issues de divers horizons. Cette ouverture est l’une des valeurs fondamentales qui consolident nos relations », a déclaré le diplomate américain.

« Nous sommes fiers de voir pour la première fois en Afrique du Nord une compagnie américaine atterrir sur le sol marocain« , s’est réjoui, de son côté, M. Bentahar, qualifiant d' »évènement historique » le lancement de cette desserte.

Cette nouvelle ligne permettra de renforcer la promotion de la destination du Maroc sur le marché américain, qui est d’une extrême importance eu égard à sa haute contribution et à sa clientèle connue pour ses longs séjours, a-t-il expliqué.

L’ouverture de cette liaison traduit ainsi la stratégie et la volonté du Royaume de « changer de dimension pour aller conquérir les marchés les plus lointains », a enchaîné le président de la CNT, soulignant « que nous espérons faire de cette nouvelle ligne de United Airlines un véritable succès afin de servir d’exemple pour les autres compagnies« .

De son côté, la directrice du Bureau de l’ONMT à New York, Mme Siham Fettouhi, a indiqué que ce vol marque un « moment historique », mettant en avant l’importance du marché américain, d’où l’ouverture de cette desserte en tant que moyen pour drainer plus de touristes et, partant, leur permettre de découvrir le potentiel touristique de la Cité ocre et du Maroc, en général.

Abondant dans le même sens, le vice-président du réseau international de United Airlines, Matt Stevens, a expliqué que cette ligne directe permettra aux Américains et aux clients de la compagnie de se rendre facilement au Maroc et de découvrir « la richesse du patrimoine culturel de ce magnifique pays ».

En plus de la délégation de United Airlines, le vol comptait 35 conseillers en voyages des deux plus grands groupes américains spécialisés dans le tourisme du luxe, à savoir Signature Travel Network et Virtuoso, qui totalisent plus de 32.000 agents de voyage.

L’ONMT avait signé des accords de partenariat stratégiques avec ces deux grands réseaux en juin 2023 pour renforcer la destination Maroc auprès du marché américain. Ces prescripteurs de voyage découvriront ainsi la destination Marrakech mais aussi Casablanca, Rabat, Essaouira et Agafay.

La ligne historique New York-Marrakech est opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi), en Boeing 767-300 de 167 sièges configurés avec les cabines primées de United Airlines : Polaris, Premium Plus business et Premium Economy.

En lançant cette nouvelle ligne directe en partenariat avec United Airlines, l’ONMT conforte sa stratégie sur le marché américain, avec l’objectif affiché d’atteindre à terme un million de touristes américains qui visitent le Maroc chaque année.