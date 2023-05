La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé, vendredi, une nouvelle liaison aérienne entre Bristol (sud-ouest de l’Angleterre) et Marrakech à partir du 31 octobre à raison de deux vols par semaine.

Cette nouvelle destination, dont les billets sont déjà en vente, offre un choix encore plus large aux clients du sud-ouest « à la recherche d’une escapade par beau temps à n’importe quel moment de l’année », précise le transporteur britannique dans un communiqué conjoint avec l’aéroport de Bristol.

« La ville nord-africaine est connue pour ses souks colorés, son architecture mauresque, ses jardins intimes et ses charmants Riads qui en font une destination de vacances riche en culture », affirme la même source.

