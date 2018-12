Vol de plusieurs cadeaux offerts par Hassan II à un ancien coach de l’équipe nationale

Les services de la police de la préfecture de Rabat enquêtent sur le vol de plusieurs cadeaux offert par Hassan II à Guy Cluseau, ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas et l'As Far.

Plusieurs cadeaux offerts par le roi Hassan II ont disparu de la maison de l’ancien coach de l’équipe nationale, Guy Cluseau, rapporte Assabah dans son édition du jeudi 27 décembre. D’après la même source, les services de police enquêtent pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. L’épouse de l’ancien entraîneur était en voyage en Angleterre et a été surprise à son retour de la disparition de plusieurs objets de valeur de la maison, dont des montres et des bijoux.

À en croire le quotidien arabophone, le coffre-fort où déposait la famille, ses précieux objets ont été cambriolés. Parmi les objets volés figurent un collier d’or estimé à 3 millions de dirhams et une montre de 1,6 million de dirhams ainsi que plusieurs bijoux. Selon la même source, les couleurs ont cabriolé près de huit millions de dirhams de bijoux.

Après avoir constaté le vol et la disparition de ces objets, l’épouse de l’ancien coach a porté plainte. Plusieurs responsables sécuritaires se sont rendus sur place et ont décidé l’ouverture d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. La police scientifique a aussi été sollicitée pour procéder au prélèvement des empreintes sur la scène du crime.