Vidéos. Un sketch raciste applaudi à l’unanimité par le jury de Stand Up

Un sketch joué par un candidat de l’émission Stand Up diffusée sur Al Aoula et stigmatisant les migrants subsahariens a été largement salué par le jury du programme, suscitant l’indignation de certains internautes.

On doit se pincer les yeux à plusieurs reprises pour y croire. Latefa Ahrrare qui imite douteusement l’accent africain, Mohammed El Khiari qui réclame une standing ovation… Ces artistes de renom, membres du jury de l’émission Stand Up, ont salué à l’unanimité le sketch de Abdellah Barkaoui, un candidat marocain qui joue le personnage de "Kahlouch" (noireau, ndlr), un migrant ivoirien. Des internautes ont rapidement décelé le caractère raciste du sketch et ont partagé des extraits sur Twitter.

WA ALLAH YN3EL DIN MO CHI FN F'HAD LBLAD pic.twitter.com/73CgyWJg8K — Jean paul ساخط (@NumeroLmou9ana3) 3 février 2019

Le candidat s’est d’abord présenté en ces terme: «Je m’appelle Abdellah Barkaoui de Côte d’Ivoire, Kahlouch du Maroc». Tout y passe dans le sketch: l’’accent particulièrement marqué, le fou-rire appuyé, le penchant supposé des migrants pour la mendicité, le «Kahlouch» nécessairement violeur. Bref, toute la panoplie raciste se trouvait dans un sketch très applaudi et félicité en des termes élogieux par le jury. Latefa Ahrrare s'est même sentie obligé de mimer l'accent africain, forcément marqué et forcément en exagérant le roulement du "r", comme si tous les Ivoiriens parlaient de cette manière.

Remise en contexte bach ma ndiwch dnoub 3la sba7.

L’humoriste en question s'appelle Barkaoui Abdellah, de nationalité marocaine faut bien le noter. Sa spécialité c'est le personnage de ka7louch un ivorien immigré au Maroc. pic.twitter.com/jpZbbVFgTm — Jean paul ساخط (@NumeroLmou9ana3) 4 février 2019

Visiblement ravi, le public multipliait les standing ovation tout en scandant «Allez Kahlouch, allez!». Et ce en plein prime time, un samedi soir, sur une chaîne publique.