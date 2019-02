Vidéo. Zero Hunger, une association contre la faim et la pauvreté

Fondée en 2017, l’association Zero Hunger s’est donnée comme objectif de lutter contre la faim et la pauvreté. Elle a pour cible les populations pauvres et les sans domicile fixe dans la capitale économique du royaume afin de leur apporter soutien et réconfort en organisant plusieurs événements et campagnes. Distribution de plats, rencontres et collecte d’information, les membres de l’association touchent à tout pour venir en aide aux plus démunis.