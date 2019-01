Vidéo. Un rappeur marocain tué par balle aux Pays-Bas

Un chanteur marocain a été tué par balle durant la nuit du réveillon dans la banlieue de Rotterdam. Le rappeur marocain était plus connu sous le nom de Feis et était âgé de 34 ans.

Un rappeur marocain a été abattu dans la nuit du nouvel an dans le quartier de Nieuwe Binnenweg dans la périphérie de Rotterdam. La presse néerlandaise a indiqué qu'il s'agissait du chanteur marocain Faisal Lemsih (Feis), âgé de 34 ans. Il a été abattu vers 5 heures mardi, par des assaillants non identifiés qui avaient ensuite pris la fuite.

Le rappeur marocain avait publié sur son compte sur "Instagram" une vidéo, tournée au-dessus d'un gratte-ciel où on y voit des feux d’artifices célébrant la nouvelle année. La carrière de Feis a démarré en 2007 et a sorti son premier album en 2014. Il est considéré comme l’un des plus célèbres chanteurs de hip-hop des Pays-Bas. Plusieurs musiciens et stars de la chanson hollandaise ont exprimé leur choc après la tragédie subie par le rappeur de 32 ans.