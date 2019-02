Vidéo. Marrakech: un bébé décède ce vendredi à cause de la grippe porcine

Un bébé âgé d'1 an et 9 mois est décédé ce vendredi 1er janvier au Centre Hospitalier Universitaire de Mohammed VI à Marrakech à cause de la grippe porcine.

Remarquant que leur enfant souffrait de fièvre et de grippe, la famille du bébé l'avait d'abord transporté à l'hôpital de Demnat puis au CHU Mohammed VI de Marrakech samedi dernier. Après plusieurs analyses et radios, les médecins ont diagnostiqué la grippe H1N1.

Le bébé est décédé ce vendredi. Dans une déclaration à nos confrères d'Hespress, le père du bébé raconte que son enfant mangeait normalement malgré sa maladie. Il confie par ailleurs qu'il craint que son autre fils ait été contaminé mais qu'il ne dispose pas d'assez d'argent pour pouvoir payer d'autres analyses.

Ce bébé représente par ailleurs la 6e victime de la grippe H1N1. Selon le ministre Doukkali, le Maroc a enregistré jusqu'à hier cinq décès à cause de la grippe H1N1 en moins d’une semaine. «Les cinq cas concernent tous des personnes vulnérables ayant contracté le virus avant de décéder des complications qui s’en sont suivies. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants en bas âge ainsi que les fumeurs, asthmatiques et personnes ayant une fragilité respiratoire sont considérées comme les plus vulnérables», avait-il expliqué ce jeudi 31 janvier.