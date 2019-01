Vidéo. Grippe porcine: le bébé de la victime est décédé

Un jour après le décès de Yousra H., jeune femme atteinte de la grippe porcine, voilà que son bébé est à son tour décédé mardi 29 janvier à l’hôpital universitaire Cheikh Zayed.

Triste nouvelle. Said A, mari de Yousra H., a annoncé que son bébé est également décédé mardi 29 janvier à l’hôpital universitaire Cheikh Zayed. "Mon précieux chéri, passe le salut à celle que j'aime", a écrit Said A. sur son compte Facebook. On ignore pour l'instant si le nourrisson a lui aussi succombé à la grippe porcine.

Lundi soir, Said A. savait déjà que son fils pouvait mourir d'une minute à l'autre. Le médecin l'ayant prévenu de l'état critique de son fils. "J'ai perdu ma femme, et voilà que je perds mon enfant... On dirait que je paie le prix des erreurs des autres", dit-il avec amertume à nos confrères de Soultana.

Réagissant au communiqué du ministère de la Santé, Said A. a déclaré qu'il était "normal que le ministre essaye de rassurer les gens et de ne pas ternir l'image du pays". "Mais il faut que le peuple marocain sache que le virus existe au Maroc... Il faut qu'il y ait des campagnes de vaccination pour éviter que d'autres personnes ne succombent à la maladie"", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Yousra H, jeune femme âgée de 34 ans est décédée de la grippe porcine ce lundi 28 janvier. Étant enceinte, la femme a dû subir une césarienne prématurément pour ne pas mettre en péril la vie de son bébé.