Vidéo. Ceuta: des porteurs aident la police à contrer une incursion de migrants

Scène de désordre et d'agitation très tôt hier matin à la frontière avec l'enclave espagnole. Des migrants subsahariens ont été arrêtés par la police marocaine, considérablement aidée par des porteurs.

C'est l'information que rapporte El Faro de Ceuta, à travers une vidéo dévoilant l'échec du passage de migrants dans l'enclave. Le média déclare que la police marocaine a apprécié le soutien des porteurs, considérés comme des "héros", un témoin expliquant que les forces de l'ordre ont été jusqu'à "les embrasser sur le front".

Les porteurs ont poursuivi les Subsahariens avec leurs charrettes vides sur le dos pour les empêcher de rejoindre Ceuta. "Les agents de l'autorité n'auraient pas pu contenir les migrants par eux-mêmes", affirme El Faro de Ceuta.

Un grand nombre de porteurs étaient alors présents sur les lieux, attendant comme chaque matin de passer le poste frontalier Tarajal II, afin de transporter des marchandises de l'enclave au Maroc.

Dans la vidéo, on constate des scènes de violence entre migrants et porteurs. Le média espagnol comptabilise une cinquantaines de migrants qui ont été transférés par huit autocars et plusieurs blessés secourus par des ambulances.