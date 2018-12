Qui veut démanteler les instances dirigeantes du PAM?

Des sources au sein du PAM ont dévoilé que plusieurs dirigeants du parti veulent dissoudre le bureau politique et le bureau fédéral du parti avant l'année 2020.

Selon la parution du mardi 25 décembre du quotidien Al Akhbar, un comité appelé "comité des sages" et constitué de l'ancien secrétaire général du parti Mustapha Bakkoury, Ahmed Akhchichine, président du conseil de la région de Marrakech-Safi ainsi que Abdenbi Bioui, Abdellatif Ouahbi et El Mehdi Bensaid aurait organisé une réunion avec les membres du parti de la région du Souss et révélé qu'un congrès extraordinaire aurait lieu en juin prochain pour élire le nouveau secrétaire général.

Selon la même source, le comité prévoit de se rendre à plusieurs régions du Maroc dans un contexte où l'insatisfaction générale des membres du parti se faire ressentir. Une personne ayant été présente à la réunion organisée au Souss a par ailleurs dévoilé que le "comité des sages" a proposé de dissoudre le bureau politique et fédéral du parti et de constituer une commission pour gérer les affaires du parti, sous la direction du secrétaire général Hakim Benchmach. Selon le quotidien, Ouahbi aurait évoqué "le cumul d'erreurs depuis que Benchamach a été élu". "Il faut qu'on décide ce qu'on fera, parce qu'on a plusieurs projets, on doit régler le problème du parti avant que ne commence la période des élections", a-t-il ajouté.