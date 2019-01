Vacances scolaires: découvrez le plan de transport mis en place par l'ONCF

A l’occasion des vacances scolaires de la fin du 1er semestre 2018/2019 et en prévision de l’affluence des voyageurs, l’Office national des chemins de fer (ONCF) met en place un plan de transport "Spécial Vacances" durant la période du vendredi 18 au dimanche 27 janvier 2019, destiné à assurer les déplacements de ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Ce plan consiste en l’augmentation des capacités de places à bord de et vers les destinations les plus sollicitées du réseau ferré national (Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Oujda et Khouribga), le renforcement des équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi qu’en le renforcement des canaux de ventes pour faciliter davantage l’achat des billets, indique l'ONCF dans un communiqué.

Dans ce sens, l’ONCF présente de multiples opportunités pour bénéficier de tarifs avantageux, en anticipant l’achat des billets au plus tard la veille du voyage sur le site marchand www.oncf-voyages.ma ou directement en gares, en privilégiant les périodes de déplacements les moins sollicitées ou en achetant à la fois l’aller et le retour pour garantir les départs et trouver de la disponibilité dans les trains sollicités.

L'Office a, également, rappelé l'importance d'opter pour la carte "Jeune" ou "Séniors" pour bénéficier systématiquement d’une réduction garantie de 15% sur le tarif disponible et de ne pas rater l’offre de la carte "Attalib" destinée aux étudiants en vue de profiter de 30% de réduction en 2ème Classe.

Pour plus d'information, l'ONCF invite les usagers à se renseigner auprès de son personnel en gares ou à travers les canaux officiels, à savoir le centre de relation clients (2255), les sites web "www.oncf.ma" et "www.oncf-voyages.ma", les réseaux sociaux "oncfpageofficielle (Facebook), "oncfofficiel/#ONCFDIRECT (Twitter) et oncf_maroc (Instagram), ainsi que sur l'application mobile "ONCF Traffic".