Vacances de fin d’année: les conseils d'ADM

A quelques jours du réveillon, la société des Autoroutes du Maroc (ADM) a tenu à mettre en garde les automobilistes marocains contre la hausse du trafic prévue du 28 décembre au 1er janvier.

Voici le communiqué en intégralité d'ADM, dont H24info a obtenu copie:

"À l’occasion des vacances de la fin d’année qui coïncide avec le week-end, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) souhaite à ses clients-usagers une très bonne année 2019 et leur présente ses meilleurs vœux.

A cette occasion, ADM informe son aimable clientèle que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important :

- Le vendredi 28 décembre 2018 entre 15h et 22h,

- Le samedi 29 décembre 2018 entre 9h et 13h,

- Et le mardi 1er janvier 2019, qui coïncidera avec le jour du retour des vacances de fin d’année, entre 16h et 22h.

ADM recommande donc à ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage, de télécharger l’application ADM trafic pour se renseigner sur l’état du trafic et d’opter pour le choix du Tag Jawaz pour un passage plus fluide au niveau des gares en toute sécurité et confort."