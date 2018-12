Les 4 tueurs des touristes scandinaves avaient prêté allégeance à El Baghdadi

Alors que 4 personnes ont été arrêtées suite au meurtre des touristes scandinaves près de Marrakech, trois vidéos circulent à nouveau sur le net montrant ces mêmes terroristes prêter allégeance au groupe Etat islamique.

La piste terroriste semble de plus en plus avérée dans l'odieux meurtre qui a coûté la vie en début de semaine à deux touristes scandinaves. Dans une série de trois vidéos diffusées par un compte sur Twitter proche de l'Etat islamique, on voit les 4 présumés terroristes, arrêtés à la suite du meurtre des deux randonneuses scandinaves, prêter ouvertement allégeance à Daech. Les quatre hommes, barbes bien fournies, se laissent enregistrer avec en arrière plan un drapeau de Daech accroché sur un mur.

#Maroc : le groupe ayant assassiné les Scandinaves avait enregistré une vidéo dans laquelle il mentionne leur allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi et leur volonté de répondre à l'appel de l'#EI à commettre des attentats. pic.twitter.com/K9KFfYYABO — Romain Caillet (@RomainCaillet) 20 décembre 2018

La vidéo en question à été identifiée par Romain Caillet, spécialiste des groupes djihadistes. "le groupe ayant assassiné les Scandinaves avait enregistré une vidéo dans laquelle il mentionne leur allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi et leur volonté de répondre à l'appel de l'EI à commettre des attentats", a-t-il écrit dans un poste sur sa page Twitter.

A noter que cette vidéo mentionne explicitement Hajjin, ce qui permet à la fois de dater approximativement la vidéo & de faire le lien avec l'autre vidéo, dans laquelle des femmes sont assassinées tandis qu'une voix ajoute "c'est pour nos frères de Hajjin"https://t.co/Z7PYfy1Bvw — Romain Caillet (@RomainCaillet) 20 décembre 2018

"A noter que cette vidéo mentionne explicitement Hajjin, ce qui permet à la fois de dater approximativement la vidéo & de faire le lien avec l'autre vidéo, dans laquelle des femmes sont assassinées tandis qu'une voix ajoute "c'est pour nos frères de Hajjin"", a ajouté Romain Caillet dans un second Tweet.

Dans la première vidéo publiée, un des djihadistes salue les moujahidines en Syrie, et considère qu'ils sont des exemples à suivre et qu'ils aimeraient se joindre à eux sur le théâtre des combats.

La revendication des quatre terroristes ainsi que leur allégeance à Daech est répartie en trois vidéos. Dans la première, ils saluent les "moujahidines" de l’EI, considèrent qu'ils sont des exemples à suivre et qu'ils auraient souhaité se joindre à eux. Ensuite, ils demandent aux combattants de Daech de consolider leur position, comme le font «leurs frères» à Hajjine.

Dans la dernière vidéo, l’homme qui semble être le chef de la bande dénonce la coalition de lutte contre daech et promet des représailles à l'encontre des pays qui y font partie. Ensuite, ce dernier menace le roi Mohammed VI ainsi que les agents de renseignements marocains. A la fin de la vidéo, les quatre hommes prêtent allégeance à Abou Bakr Al Baghdadi.