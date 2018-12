Touristes scandinaves tuées: l'ambassadeur de Norvège à Rabat appelle à "ne pas céder à la peur"

L'ambassadeur de Norvège à Rabat, Merethe Nergaard, a appelé samedi à Rabat à "ne pas céder à la peur" à la suite du meurtre des deux touristes scandinaves, de nationalité norvégienne et danoise, à Imlil, dans la province d'Al Haouz, soulignant que "les forces extrémistes et radicales sont isolées".

"C'est dans l'intérêt de tout le monde de rester solidaire dans la lutte contre l'extrémisme", a ajouté Nergaard dans un entretien à la MAP, affirmant que la Norvège et le Maroc resteront des alliés dans le combat contre le terrorisme et l’extrémisme.

"Nous sommes ensemble dans cette lutte pour empêcher que ce genre de crimes ne se reproduise, ni au Maroc ni ailleurs", a-t-elle soutenu.

Elle a également condamné fermement "cet acte terroriste brutal qui a visé deux innocentes jeunes filles passionnées de montagne et qui étaient venues vivre une aventure dans ce beau pays".

Rappelant que les deux pays ont collaboré de manière très étroite à la suite de ce drame, et que l'ambassade a été informée de l’enquête, la diplomate a noté que la Norvège "apprécie beaucoup qu'on a été capable d'arrêter les personnes assez rapidement."

"Nous avons entièrement confiance en la capacité des autorités marocaines de mener à bout l’enquête et nous apprécions beaucoup l'assistance fournie", a-t-elle dit.

Nergaard a tenu, par ailleurs, à remercier le peuple et le gouvernement marocains pour leurs expressions sincères et chaleureuses de sympathie et de soutien aux familles des victimes ainsi qu'au peuple norvégien.

"Les lettres, fleurs et autres messages personnels de condoléances et de sympathie nous ont beaucoup touchés et sont l'expression des véritables valeurs d'ouverture et d'hospitalité du peuple marocain", a-t-elle relevé.