Météo: temps assez froid ce lundi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 28 janvier 2019 établies par la direction de la météorologie nationale:

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, l'Oriental, le Sud-est et les plateaux.

- Temps passagèrement nuageux sur le Saiss, le Rif, le Moyen Atlas et le nord de l'Oriental.

- Nuages bas avec des formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss et les côtes sud.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste nord et clair à peu nuageux ailleurs.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, l'Oriental, les côtes centre et les provinces sud.

- Température minimale variant entre -04 et 03 degrés sur les reliefs, entre 02 et 07 degrés sur les plateaux orientaux, le Sud-est, les plateaux de Phosphates et Oulmès, entre 07 et 12 degrés sur le reste nord et centre et entre 09 et 15 degrés sur les provinces Sud.

- Température maximale variant entre 07 et 14 degrés sur les reliefs, entre 13 et 18 degrés sur l'Oriental, le Saiss, le Tangérois, le Loukkos, les plateaux de phosphates et Oulmès, entre 17 et 22 degrés sur le reste nord, le centre, le nord des provinces Sud et le sud-est et entre 23 et 28 degrés sur l'extrême sud du pays.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Jorf et Trafaya et agitée ailleurs.