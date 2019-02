Tanger: un homme écope de 4 ans de prison pour avoir volé sa femme afin de rejoindre Daech

Le tribunal de première instance chargé des affaires de terrorisme de Rabat a condamné un individu à 4 ans de prison pour avoir tenté de rejoindre la Syrie par la Turquie et pour vol de confiance.

Le Tribunal de Rabat a rendu son verdict dans l’affaire d’un individu qui a tenté de rejoindre la Syrie en passant par la Turquie. L’homme est père d’un enfant et a écopé de 4 ans de prison ferme pour vol et entreprise terroriste et l’intention de rejoindre les zones de conflits armés. Avant de se diriger en Turquie, l’homme a volé le montant de 31 500 dirhams à son épouse et plusieurs bijoux afin de financer son voyage.

La police judiciaire de Beni Makada à Tanger avait arrêté l’individu juste après son retour de Turquie, car il n’a pas rejoint la Syrie. En effet, il comptait rejoindre la nébuleuse terroriste de Daech en Syrie, mais fera demi-tour après avoir été informé de la maladie de sa mère à cause de son départ. Il décidera de rentrer au Maroc en passant par les Emirats-Arabes-Unis.

À son retour, il sera arrêté par les services de police de la préfecture de Tanger qui enquêtait sur son départ en Turquie et la disparition d’une somme d’argent de la maison. Il a été jugé pour constitution d’une bande organisée pour préparer et perpétrer des actes terroristes et tentative de rejoindre les zones de conflit.