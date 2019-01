Laâyoune: 6 personnes arrêtées pour cambriolage de magasins et de centres commerciaux

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune a procédé, vendredi, à l'arrestation de six individus âgés entre 17 et 23 ans, dont cinq aux multiples antécédents judiciaires, s'activant au sein d'une bande criminelle spécialisée dans les vols avec effraction de magasins et de centres commerciaux.

Les données préliminaires de l'enquête ont révélé l'implication des suspects dans des vols avec effraction, dont la majorité ont ciblé des magasins à Laâyoune et ses environs, a indiqué samedi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que ces actes criminels ont permis aux prévenus de s'emparer de cartes de recharge téléphoniques et d'équipements électroniques, ainsi que de sommes d'argent.

Par ailleurs, les opérations de fouille menées au sein du domicile d'un autre mis en cause, activement recherché, ont permis la saisie de téléviseurs de différentes dimensions et de récepteurs numériques, outre des morceaux de chira ainsi qu'un outil utilisé pour casser les serrures lors de certains de ces actes de vols, a précisé la même source.

Les suspects ont été placés en garde à vue et le mis en cause mineur sous surveillance policière, à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches se poursuivent afin d'arrêter d'autres membres présumés de cette bande criminelle, a conclu le communiqué.