Santé: 130 MDH pour un état des lieux des hôpitaux du royaume

Le ministère de la Santé a lancé un appel d’offres aux bureaux d’études pour faire un diagnostic global des bâtiments et hôpitaux du pays. Le département d’Anas Doukkali a réservé une enveloppe de 130 MDH pour cette étude.

Incroyable, le ministère de la Santé ne dispose pas d'aucune visibilité sur l’état de des bâtiments et hôpitaux et a lancé un appel d’offres pour cela. C’est ce que rapporte Al Massae dans son édition du jeudi 31 janvier qui soutient que l’enveloppe allouée à ce diagnostic est de 130 MDH. Plusieurs bureaux d’études ont postulé et se sont dit intéressés par l’étude.

Selon le texte de l’appel d’offres, il s’agit de faire un bilan détaillé de tous les biens immobiliers et technico-médicaux du département d’Anas Doukkali. Le ministère souhaite avoir un tableau de bord de l’état actuel des choses pour pouvoir cibler les manques et les prévoir durant les prochains budgets, d’après Al Massae. Les cabinets d’études devront également proposer des recommandations et des solutions aux manquements constatés, mais aussi leurs montants.

Ce diagnostic concernera l’état des bâtiments et des hôpitaux et chacun sera scruté à la loupe par les techniciens avant d’interroger les personnes qui y travaillent. Le ministère a enfin établi une liste de matériel médical nécessaire pour accompagner ces changements.