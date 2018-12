Rétro 2018. L’affaire Khadija: une histoire qui a ému le monde entier

Son histoire a ému le monde entier. Khadija, une adolescente de 17 ans accuse plusieurs jeunes gens de viols collectifs, d’actes de torture, d’enlèvement et de séquestration pendant deux mois à Oulad Ayad. Son affaire est toujours devant les tribunaux.

Son témoignage, diffusé en août dernier, a fait l’effet d’une bombe et provoqué une vague d’émotion sans précédent aussi bien au Maroc que dans les quatre coins du monde. On y voit une jeune femme, visage caché, montrant sur son corps des tatouages, et des brûlures de cigarettes, tout en racontant le calvaire qu’elle aurait subi dans la région de Béni Mellal.

La jeune femme de 17 ans accuse un gang de douze hommes de l’avoir violée, séquestrée, tatouée de force et torturée pendant deux mois dans le douar de Oulad Ayyad dans la province de Fqih Bensaleh.

Lire la suite sur Plurielle.