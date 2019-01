Région de Casablanca: elle tente d'immoler un caïd qui a démoli sa maison

Après qu'on ait démoli sa maison, une femme, en colère a tenté d'immoler un caïd avant que des agents d'autorité et des éléments des Forces auxiliaires n'interviennent pour l'en empêcher.

Selon la parution du mercredi 16 octobre du quotidien Assabah, la maison démolie était une construction non réglementaire bâtie dans la commune Oulad Azzouz située dans la région de Casablanca. Afin de se venger du caïd qui aurait ordonné cette démolition, la femme s'est dirigée au Caidat et a tenté de l'immoler en lui versant de l'essence sur son corps. Les agents d'autorité et les éléments de forces auxiliaires sont intervenus pour empêcher un drame de se produire et le caïd a été transféré aux urgences pour subir les soins nécessaires.

Il s'est avéré par la suite que l'état de santé du caïd n'était pas aussi grave que l'on croyait. Il souffrirait seulement de douleurs dans les yeux à cause du contact avec l'essence. L'hôpital lui a toutefois délivré un certificat d'invalidité de travail supérieur à 20 jours qu'il a déposé auprès de la gendarmerie royale.

La femme s'est quant à elle enfuie. Des éléments de la gendarmerie royale sont à ses trousses et ont lancé un avis de recherche la concernant. Selon Assabah, l'accusée s'était récemment installée dans la région et aurait bâti une maison dans la commune d'Oulad Azzouz. Accompagné de forces auxiliaires et d'agents d'autorité, le caïd a par la suite décidé de procéder à la démolition de la maison arguant qu'elle était illégale.