Rabat: le roi visite plusieurs projets de réhabilitation de l'ancienne médina

Le Roi Mohammed VI a visité, lundi, plusieurs projets inscrits dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat, un des points forts du programme intégré "Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture", lancé par le souverain le 12 mai 2014.

Cette visite, qui vient donner une forte impulsion aux efforts de mise en valeur de cet espace à haute valeur patrimoniale, témoigne de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural de la médina de Rabat, inscrite en 2012 au patrimoine mondial de l'Humanité par l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), de promouvoir son rayonnement culturel et touristique et d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses habitants.

Le roi a ainsi visité la rue Bab Chellah, qui dessert les écoles Mohammed V "Madariss Mohammed Al Khamiss" et la Grande Mosquée "Al Masjid Al Aadam», la rue Souk Essabat et Bab El Bahr, des sites ayant fait l'objet de travaux de restauration et de valorisation dans le cadre du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat.

Le souverain a également visité les chantiers de réhabilitation de la Place El Melh et de la rue Sabbaghine, dont les travaux connaissent un taux de réalisation très avancé (75%).

Plusieurs opérations, prévues au titre du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat, qui mobilise des investissements de l'ordre de 625 millions de dirhams, ont été achevées. Il en est ainsi des projets de traitement de la rue Lagza, de la restauration des murailles de la Kasbah des Oudayas, de traitement de l'avenue El Marsa, d'aménagement de terrains de sport de proximité au niveau de Bab Chellah (intramuros), de la construction d'une galerie commerciale et de la consolidation de la falaise d'El Mellah.

Il faut souligner dans ce cadre que l'embellissement et la mise en valeur de la façade fluviale de l'ancienne médina de Rabat interviennent en harmonie avec le projet phare d'aménagement de la vallée de Bouregreg.

D'autres projets sont en cours de travaux, notamment l'aménagement des places publiques, la restauration de la muraille allant de Bab Laalou à Bab El Had, la consolidation des bâtisses menaçant ruine, la restauration des foundouks et la construction de l'espace de l'artisan.

La mise en oeuvre de cet ambitieux programme a été, par ailleurs, confortée par le lancement par le roi, le 14 mai dernier, du programme complémentaire de mise en valeur de l'ancienne médina de Rabat, doté d'une enveloppe budgétaire de 325 millions de dirhams.

Élaboré conformément aux Hautes Instructions Royales, ce programme de nouvelle génération vise à valoriser et à améliorer l'accessibilité à la médina et à renforcer son attractivité, à travers notamment la construction de deux parkings souterrains près de "Bab El Had” et “Bab Chellah”, d'une capacité globale de 1090 places de stationnement et l'aménagement des places autour du Marché Central et de Bab El Had.

Il s'agit également du réaménagement du complexe sportif de Tamejajet, du traitement des abords des murailles de la médina et leur mise en lumière, de l'achèvement du pavage des rues et ruelles, de l'adressage des rues, ruelles et placettes, ainsi que l'installation de bornes d'informations.

A noter que les projets de construction du parking souterrain de Bab El Had et d'achèvement du pavage des rues et ruelles de la médina sont en cours de réalisation, alors que les autres projets sont en phase d'études.

Le programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Rabat s'inscrit dans le cadre des efforts déployés, sous l'impulsion du roi, visant la préservation et la mise en valeur des anciennes médinas dans plusieurs villes du Royaume comme Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Essaouira, Salé et Tétouan.

A cette occasion, le roi a été salué par les représentants du tissu associatif de l'ancienne médina, avant de procéder à la remise symbolique de clefs à des bénéficiaires de vélos-taxis, acquis dans le cadre du projet de transport touristique et écologique à la ville de Rabat porté par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Au nombre de 50, ces vélos tricycles à assistance, dont l'acquisition a nécessité un investissement global de 2,5 millions de dirhams, devront servir également à des balades touristiques à l’intérieur de la ville de Rabat.

Ce projet ambitionne ainsi la promotion du transport propre au niveau de la ville, la diversification des moyens de transport et de mobilité urbaine, ainsi que la création d'une activité génératrice de revenu au profit de jeunes bénéficiaires en quête d'emploi. Ces derniers ont d'ailleurs bénéficié d'une formation en communication et techniques d'accueil, éducation civique, gestion et entrepreneuriat et langues étrangères, encadrés par la coopérative “Al Anwar” pour le transport écologique et touristique et l'association “Espace point de départ” (ESPOD).

Des milliers d’habitants de l’ancienne médina de Rabat se sont massés, à cette occasion, le long de l'itinéraire emprunté par le roi, pour exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme au souverain et leur profonde gratitude au souverain pour cette visite.