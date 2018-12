Rabat: la Princesse Lalla Hasnaa préside le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance

La Princesse Lalla Hasnaa a présidé, mardi à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé par l'ambassade de la République populaire de Chine et la Fondation diplomatique.

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, cet événement, qui rassemble les généreux mécènes autour du Corps diplomatique étranger accrédité, est devenu une tradition annuelle organisée à l'initiative de la Fondation diplomatique et des ambassades étrangères à Rabat, en faveur des populations démunies avec la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes.

Le Gala diplomatique de bienfaisance vise une collecte de fonds pour contribuer à l’effort de l’action sociale au Maroc à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de santé, d’éducation et de formation des jeunes filles.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Li, s’est félicité de l’organisation de cette cérémonie de bienfaisance, tout en réitérant sa "haute estime" et sa "sincère gratitude" à SAR la Princesse Lalla Hasnaa pour "l’intérêt et le soutien que Son Altesse Royale a toujours témoigné en faveur de la cause de la bienfaisance et du raffermissement des liens d’amitié sino-marocains".

L’ambassadeur chinois a également rappelé la célébration, cette année, du soixantenaire des relations diplomatiques sino-marocaines, précisant que le président Xi Jinping et SM le Roi "ont hautement apprécié l’excellence du partenariat stratégique sino-marocain dans Leurs messages de félicitation échangés".

Coopération bilatérale

Pour le diplomate, les célébrations organisées dans le cadre de cet anniversaire sont "une occasion propice pour le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines".

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a exprimé sa gratitude à la Princesse Lalla Hasnaa pour la sollicitude dont elle ne cesse d’entourer cette action de bienfaisance et pour la présence de la princesse à cette soirée de gala.

Rappelant que cette cérémonie est organisée en partenariat avec l’ambassade de la République de Chine à Rabat, il a fait remarquer que ce partenariat trouve ses fondements dans les relations solides et amicales qui unissent le Maroc et la Chine, sous la conduite éclairée de SM le Roi et du président Xi Jinping.

Il a ajouté que les fonds collectés lors de cette cérémonie bénéficieront à des projets dédiés à la femme et à l’enfance.

A cette occasion, l’Ecu de la fondation diplomatique a été remis à la Princesse Lalla Hasnaa.

Ce dîner de gala a été agrémentée par un programme artistique exclusif et des spectacles interprétés par le Quintet Chinois (musique de chambre et musique traditionnelle) et les chanteuses marocaines Nabyla Maan (héritage musical andalous, melhoune et musiques du monde) et Batoul Marouani (musique Hassanie).

Plus de 400 personnes dont les ambassadeurs et d’autres membres de missions diplomatiques représentant plus de 70 pays et organisations internationales ont assisté à cette soirée aux côtés de membres du gouvernement et plusieurs invités de marque.