Province de Berrechid: démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication des sacs plastiques

Cette opération a permis la saisie de près de 8,6 tonnes de sacs plastiques finis interdits d'usage (soit 1,7 millions de sacs), de 8,48 tonnes de matières premières, de 500 kg de déchets de produits plastiques récupérés, ainsi que des machines et outils utilisés dans la fabrication des sacs (5 extrudeuses et 14 soudeuses), précise le ministère dans un communiqué.

EN application de la loi interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique, les autorités ont procédé à la fermeture de l’atelier et à l’envoi des produits et machines saisis au dépôt municipal, ajoute la même source, notant qu'une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet.