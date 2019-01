Photos-Vidéo. M'rirt: une femme tue son mari avec un fusil de chasse

Ce vendredi, une femme a tiré sur son mari avec un fusil de chasse dans le Douar de Tanfint, dans commune de M'rirt dans la région de Khénifra. Des éléments de la gendarmerie royale se sont rendus à la maison du couple pour enquêter et transférer le corps du défunt à la morgue de l'hôpital de Khenifra. Le couple a deux enfants, et on ignore pour l'instant les véritables raisons du crime.

عاجل خطير اقدام زوجة على قتل زوجها بواسطة بندقية نواحي مريرت اقليم خنيفرة Publiée par ‎هيسبريس hespres TV حميد عقاوي‎ sur Vendredi 11 janvier 2019