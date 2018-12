Oumaïma Aït Addi, « moulat darbouka », le nouvel atout charme de la musique chaâbie

Elle possède une grâce naturelle, une voix forte et reconnaissable parmi mille et un flow à faire pâlir de jalousie les plus grands. Elle, c’est Oumaïma Aït Addi, la nouvelle musicienne de chaâbi qui fait swinguer les Marocains depuis quelques temps et avec ses vidéos fait exploser les compteurs sur Youtube.

Retenez bien son nom. Oumaïma Aït Addi, qu’on surnomme «moulat darbouka», c’est le talent, la sensualité et le charisme réunis. Originaire de Marrakech, la jeune femme fait sensation depuis quelque temps en chantant en compagnie de sa troupe composée de «houriates» qui mettent à l’œuvre tout leur savoir et leur talent pour se produire notamment lors de mariages et autres fêtes.

Mais l’atout spectaculaire de la troupe intervient en la personne de Oumaima Aït Addi qui possède le punch, le talent et la présence nécessaires pour ce genre de musique. De sa voix forte et son sourire ravageur, elle mène le spectacle avec un charme fou et un magnétisme irrésistible, devant un public plus que conquis comme en témoignent les nombreuses vidéos d’elle postées sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, c’est grâce internet que la jeune femme s’est forgée la réputation d’ambianceuse hors pair. Des vidéos de l’artiste et de ses prestations sont souvent publiées sur la toile, et accumulent des millions de vues en quelques heures.

La musique dans le sang

Oumaïma Aït Addi a baigné dans la musique depuis toute petite. Sa mère étant également houaria, cheffe d’une troupe de houariates dans la ville ocre, c’est donc tout naturellement que cette «bahjaouia» s’est retrouvée dans ce milieu et en a fait son métier. «La musique coule dans mes veines», nous résume t-elle tout simplement.

Et on s’en rend compte vite quand on regarde ses vidéos. Lorsqu’elle se livre à une prestation, Oumaïma le fait avec une aisance incroyable et donne l’impression qu’elle est chez elle partout où elle va.

Bien qu’elle ne se soit fait connaitre que récemment, celle qu’on surnomme «moulat darbouka» joue depuis huit ans déjà. «Au début, je ne me prenais pas au sérieux. Au fil du temps, grâce aux encouragements de mon entourage et aux remarques positives, je suis devenue une professionnelle», nous explique t-elle.

Gaga de Daoudia

Si la mère d’Oumaïma a eu une grande influence dans la vie de sa fille, il y a une autre femme qui a donné à Oumaïma envie de continuer dans cette voix et qui a constitué une grande source d’inspiration pour elle.

Oumaïma Aït Addi est «dingue» de la chanteuse populaire Zina Daoudia et «rêve» de pouvoir un jour chanter avec elle. En attendant que son vœu se concrétise, la jeune artiste se contente pour le moment de revisiter les chansons de son idôle en les reprenant à sa sauce et en y ajoutant sa touche «houaria».

Une femme libre

Dans ce milieu bourré de testostérones qu’est le monde des orchestres marocains, Oumaima a réussi à se frayer une belle place et à se hisser au top des chanteuses les plus convoitées au Maroc.

Pourtant, on ne l’a pas épargnée. La jeune femme fait l’objet de critiques pour son mode de vie libre et pour son courage. A ses détracteurs, elle dit: «je vous aime». Pas de bol, Oumaïma ne laisse aucune chance aux mauvaises langues…

Plus que cela, elle aime s’affirmer comme une femme libre. «Chanter est un métier comme un autre. Je ne vois pas pourquoi on va m’empêcher de le faire. Mon mari et ma famille m’encouragent et me soutiennent malgré les critiques, mais c’est surtout l’amour de mon public qui me donne une force incroyable pour continuer».

Celle qui vient tout juste d’être maman n’a pas pour autant mis sa carrière en stand by. Sans stress, elle emmène son bébé dans les fêtes et l’allaite entre deux chansons.

Seule ou accompagnée de ses musiciennes, Oumaïma Aït Addi continuera à répandre la joie et la bonne humeur partout où elle passe, jusqu’à ce que le destin en décide autrement.