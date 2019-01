ONSSA: saisie et destruction de 5.441 tonnes de produits impropres à la consommation en 2018

Un total de 5.441 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation a été saisi et détruit au titre de l'année 2018 au niveau du marché local, selon l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Les contrôles des produits alimentaires effectués par les services de l'ONSSA ont concerné 11.463.318 de tonnes de divers produits, a indiqué l'Office dans un communiqué, notant qu'au niveau du marché local les inspecteurs de l'ONSSA ont réalisé 71.151 visites de contrôle sur le terrain, dont 22.528 en commissions provinciales et préfectorales.

Les investigations ont, également, abouti au contrôle de 1.390.539 tonnes de produits alimentaires et à la transmission au parquet de 2.037 dossiers pour jugement, a précisé la même source.

A l'importation, 7.100.000 de tonnes de produits alimentaires ont été contrôlées, a fait savoir la même source, ajoutant qu'à l'issue de cette opération, 37.623 certificats d’admission ont été délivrés et 5.760 tonnes de produits ont été refoulées pour non-conformité aux normes réglementaires en vigueur.

A l’exportation, 2.972.779 tonnes de produits alimentaires ont été contrôlées et ont abouti à la délivrance de 129.639 certificats sanitaires et phytosanitaires.

Par ailleurs, les services de l’ONSSA ont délivré au cours de cette année 1.036 agréments et autorisations sanitaires aux établissements et entreprises alimentaires, soit un total de 6.653 agréments et autorisations sanitaires délivrés, depuis le lancement de cette opération.

Les services de l'ONSSA, poursuit le communiqué, ont également réalisé 3.878 visites de suivi pour vérifier le respect et le maintien des exigences sanitaires, effectué 3.530 visites d’inspections lors des opérations de certification ou d’enquêtes sanitaires, procédé à la suspension de l’agrément ou autorisation sanitaire de 69 établissements et au retrait de l’agrément ou autorisation sanitaire à 88 établissements.