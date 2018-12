Moulay Bousselham: des «haragas» volent une mitraillette d'un militaire

Des candidats à l’immigration clandestine ont pris d’assaut un poste de contrôle et de surveillance de la Marine royale. Une mitraillette a été volée lors de cette attaque, ce qui a mobilisé les services de sécurité.

Ces deux derniers jours, des forces spéciales de l'armée et de la gendarmerie royale ont sillonné la région côtière de Moulay Busselham, entre Kenitra et Larache, rapporte Assabah dans son édition du vendredi 28 décembre 2018. Ils sont à la recherche des personnes impliquées dans l'attaque d’un poste de contrôle et de surveillance appartenant à la Marine royale. Ils ont réussi à se procurer une mitrailleuse appartenant à un soldat du régiment.

A en croire Assabah, des équipes spéciales de gendarmerie royale et de l’armée ont parcouru la région à la recherche des personnes impliquées dans ce grave cambriolage. Ils ont suspecté des candidats à l’immigration clandestine, selon la même source.

Le quotidien arabophone ajoute qu'une personne impliquée dans l'opération a été arrêtée alors qu’un mandat de recherche a été lancé contre son partenaire, après l’avoir identifié. D'autres personnes soupçonnées d’avoir participé à cette attaque sont recherchées et l'identité de plusieurs parmi eux n'a pas encore été déterminée.