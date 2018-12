Météo: temps assez froid, la matinée et la nuit ce mardi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 18 décembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- mété", sur les reliefs, les hauts plateaux et l'intérieur du pays avec gelée locale.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines nord et centre et sur la Méditerranée.

- Bruine ou faibles pluies éparses sur l'extrême nord-ouest et sur l'ouest de la Méditerranée la nuit suivante.

- Voile de nuages élevés sur le sud-est et l'extrême sud du pays et soleil prédominant ailleurs.

- Chasse-sable par endroits sur les provinces du Sud et le sud de l'Oriental.

- Vent modéré à assez fort de secteur est à ouest sur le Tangérois, modéré de secteur est sur les provinces du Sud et de secteur sud à ouest sur le sud de l'Oriental et faible à modéré de secteur nord à variable ailleurs.

- Températures minimales variant entre -02 à 04°C sur les reliefs et les hauts plateaux, 04 et 11°C sur le nord de l'Oriental, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, les côtes et les plaines nord et centre, le Souss, le sud-est et le nord des provinces du Sud et entre 11 et 18°C sur la Méditerranée et les provinces du Sud.

- Températures maximales oscillant entre 10 et 16°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 23 et 30°C sur l'intérieur de Doukkala, le Souss et les provinces du Sud et entre 16 et 23°C sur le reste du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs.