Météo: brume et froid au rendez-vous ce vendredi

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 21 décembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps assez froid sur les reliefs, l'Oriental, les plateaux, le Saiss et le Sud-est, la matinée et la nuit.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits sur les côtes et les plaines nord et centre et les hauts plateaux.

- Temps stable et ciel clair à peu nuageux ailleurs.

- Vent modéré de secteur est sur le Tangérois et les provinces du Sud et de nord-est à variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -03/03°C sur les reliefs, de 02/07°C sur l'Oriental, les plateaux de phosphates et le sud-est, de 06/12°C sur le nord, le centre et le nord des provinces du Sud et de 11/16°C sur l'extrême sud du pays.

- Températures maximales de l'ordre de 10/16°C sur les reliefs et l'Oriental, de 17/24°C sur le nord, le centre et le sud-est et de 24/30°C sur les provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte entre Mehdia et Tan-Tan et agitée ailleurs.