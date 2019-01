Marrakech: localisation d'une ressortissante danoise portée disparue dans des circonstances douteuse

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a localisé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, la ressortissante danoise d'origine somalienne qui était portée disparue dans des circonstances douteuses, indique vendredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le père de cette ressortissante étrangère de 24 ans avait déposé, auprès de la préfecture de police de Marrakech, un avis de recherche au profit de la famille dans lequel il a prétendu que sa fille est injoignable au téléphone depuis qu'elle a quitté son domicile en Angleterre en direction du Maroc, tout en soupçonnant un acte criminel, précise la DGSN dans un communiqué.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont révélé qu'il ne s'agit nullement de disparition et que la jeune femme a été retrouvée saine et sauve à Marrakech et dans des circonstances normales, chez un individu dont elle venait de faire connaissance, précise-t-on de même source.

Les enquêtes et investigations menées par les éléments de la police judiciaire concernant cette affaire sont toujours en cours, sous la supervision du parquet compétent, afin d'en élucider tous les tenants et aboutissants, conclut le communiqué.